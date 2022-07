Approvato il nuovo regolamento della Consulta giovani domese

È stato approvato giovedì, all'unanimità, il nuovo regolamento della Consulta giovani del Comune di Domodossola che ricalca quello precedente. Rispetto al passato, però, mentre prima potevano far parte della Consulta anche giovani di altri Comuni, ora per aderire all'organismo devono essere residenti in città.

Secondo Angelo Tandurella, che era stato uno dei fautori della nascita della consulta giovani, il fatto che possano partecipare alla Consulta solo domesi rappresenta un passo indietro. “Pur non abitando a Domodossola tanti giovani vivono la città -ha detto Tandurella- : sarebbe stato un segnale di apertura raccogliere le loro istanze”.

Durante la discussione è emersa anche una modifica rispetto, ovvero un innalzamento dell'età dei partecipanti dai 16 ai 18 anni. Dopo la segnalazione del consigliere di Fratelli d'Italia il sindaco ha rilevato che si è trattato di un refuso e di non voler innalzare il limite dell'età dei giovani. Il regolamento circa l'età degli aventi diritto a partecipare alla Consulta quindi verrà modificato e sarà dai 16 ai 30 anni come indicato da Tandurella.