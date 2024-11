Saltano la scuola e non rientrano a casa: scomparse due 14enni omegnesi

Due ragazze di 14 anni di Omegna, Aurora Bianchi e Martina De Santis, sono scomparse da lunedì 28 ottobre. Le ragazze dovevano recarsi a scuola a Domodossola; invece, hanno preso un treno per Milano. Se inizialmente si pensava ad una bravata per saltare la suola, Le famiglie hanno poi allertato le forze dell’ordine perché, la sera, non hanno fatto ritorno a casa e il telefono risulta spento. È stata presentata una denuncia di scomparsa.