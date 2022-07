Noleggio multifunzione Roma: come richiederlo

Una stampante multifunzione, a volte abbreviata in MFP, è un dispositivo multiuso che stampa, faxa, fa copie e scansioni. Le stampanti multifunzione sono generalmente vendute ai proprietari di piccole imprese e uffici domestici come un unico dispositivo integrato in grado di sostituire diversi dispositivi singoli ingombranti. Una stampante multifunzione è anche conosciuta come Mopier o all-in-one (AIO).

La prima stampante multifunzione è stata introdotta nei primi anni '90. Basato sulla tecnologia a getto d'inchiostro, il dispositivo era costoso e relativamente inaffidabile e produceva stampe di qualità mediocre. Da allora, i prezzi sono diminuiti e la qualità è migliorata con l'ingresso sul mercato di importanti produttori come Hewlett-Packard, Canon, Lexmark, Xerox e Brother.

È ancora probabile che una stampante multifunzione destinata ai consumatori generali sia basata sulla tecnologia a getto d'inchiostro. Alcuni dispositivi sono ora dotati di slot per lettori multimediali, che consentono agli utenti di inserire le schede di memoria flash dalle loro fotocamere digitali. Ciò consente la stampa di foto digitali senza dover accedere a un computer.

Copygraf è il tuo negozio di fiducia se vuoi scegliere il noleggio multifunzione Roma invece dell’acquisto. Il noleggio è più conveniente per diversi motivi.

I vantaggi del noleggio multifunzione Roma con Copygraf

L'acquisto di una stampante multifunzione è un acquisto importante in termini economici. Può essere costoso soprattutto per le imprese che non sanno quante saranno le stampe giornaliere, mensili, annuale poiché non le hanno calcolate correttamente. Ecco perché sono state ideate altre opzioni come il leasing o il noleggio.

Optare per il noleggio della stampante multifunzione è una buona decisione se non si hanno fondi sufficienti per l’acquisto. Il pagamento diventerà fisso ogni mese, senza sorprese e con assistenza anche da remoto compresa. In questo modo potrai avere un costo fisso che non cambierà nel tempo e che ti farà stare al sicuro, almeno sul quel fronte.

Il noleggio è la scelta ideale quando sai che avrai bisogno di un macchinario del genere per un tempo relativamente lungo, che in media si aggira intorno ai 5 anni. Assicurati che per quei 5 anni in cui sarai vincolato da un contratto il volume di stampa della tua azienda rimanga lo stesso, così da avere una spesa fissa ma remunerativa al tempo stesso.

Assistenza, riparazioni, ispezioni, forniture e aiuti in caso di inceppamenti anche da remoto tramite assistenza telefonica, saranno compresi nel contratto di noleggio multifunzione Roma della ditta Copygraf.