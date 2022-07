Perché il noleggio fotocopiatrici Roma è conveniente

Le fotocopiatrici sono state un macchinario essenziale dell'ufficio da quando i primi modelli di Xerox hanno cominciato a comparire verso la fine degli anni ’60.

Quasi tutti gli uffici del mondo ora ne hanno uno, e i dispositivi multifunzionali di oggi fanno di tutto, dalla stampa alla fotocopiatrice alla scansione.

Le aziende spesso ragionano su come e dove trovare un dispositivo efficiente, di qualità ma che sia anche economico. Molti si impantanano a sfogliare le caratteristiche delle potenziali macchine senza considerare pienamente la questione fondamentale: se scegliere il noleggio fotocopiatrici Roma o acquistare i loro dispositivi. Quindi, per quale alternativa si dovrebbe optare?

La differenza fra l’acquisto e il noleggio fotocopiatrici Roma

La differenza è netta e anche abbastanza ovvia: acquistare vuol dire predisporre una cifra che dovrà essere pagata in anticipo per entrare in possesso del bene, che in base al suo prezzo potrebbe anche prevedere un prestito.

Noleggiare invece prevede un pagamento in piccole rate mensili, molto più affrontabile dagli imprenditori, dato che in questo modo non devono andare incontro a spese iniziali ingenti.

Il più grande vantaggio del noleggio fotocopiatrici Roma è quello di non dover andare incontro all’obsolescenza tecnologica, cioè quel fenomeno per il quale ogni tot di tempo i dispositivi tecnologici diventano obsoleti, ovvero vecchi, superati, perché sono state ideate nuove tecnologie più innovative e performanti.

Acquistando la fotocopiatrice si rimarrà vincolati a quel modello: noleggiandola, invece, si potrà decidere di sostituire il modello durante il corso del contratto di affitto, riuscendo così ad avere le ultime tecnologie mantenendo sempre bassi i costi e realizzando copie con una qualità maggiore. In questo modo ne gioverà anche il lavoro, la produzione e i guadagni.

Con una fotocopiatrice o una stampante in noleggio, puoi preventivare in modo semplice e sicuro la quota, relativamente piccola, che andrai a spendere ogni anno per la fotocopiatrice e aggiornandola man mano che la tecnologia progredisce.

Scegliendo un accordo con una data di aggiornamento predeterminata, potrai assicurarti che il tuo ufficio abbia sempre il dispositivo più avanzato tecnologicamente.

Il costo iniziale è davvero irrisorio rispetto all’acquisto, e si può prendere avere la consegna del macchinario quasi immediatamente. Il noleggio aiuta con il flusso di cassa e l'esborso di capitale dato che la rata diventa un costo fisso senza sorprese.

Quando si affitta una fotocopiatrice è anche possibile detrarre il pagamento dalle tasse. Per il noleggio fotocopiatrici Roma rivolgiti a Copygraf.