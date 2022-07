Inaugura domani Malescorto 2022

Dopo gli eventi d'anteprima di sabato 16 e domenica 17 luglio Malescorto apre ufficialmente il 25 luglio. La ventiduesima edizione si riconferma punto di riferimento per le produzioni internazionali di cortometraggi, con 1.431 lavori pervenuti, tra il 2020 e 2021, da ogni angolo del pianeta. Un riconoscimento importante e numeri che attestano il ruolo di primo piano di questa manifestazione, portando il paese più popoloso della Val Vigezzo al centro del mondo: dalla finzione al documentario, dal cinema sperimentale al mockumentary, la mappa dei corti ricevuti è davvero ampia e tocca tutti i continenti, dall'Africa all'America, dall'Asia all'Europa, fino all'Oceania.

Il programma di questa nuova attesa edizione – pubblicato su www.malescorto.it

– prevede diversi appuntamenti d'anteprima e a corollario rispetto al cuore centrale della rassegna dedicata ai cortometraggi.

L'inaugurazione del festival vigezzino dei cortometraggi è in programma lunedì alle ore 21 presso il Cinema Comunale di Malesco: sarà una speciale serata di apertura, ricca e coinvolgente. Si inizierà con la presentazione dell'edizione 2022 del progetto Art Credits con l’opera di Gabriele Cantadore “Senza pareti o muri”, utilizzata come base grafica di quest’anno. Seguirà la proiezione dei tre filmati realizzati “Dal libro al video”, nell'ambito del progetto "Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola", sostenuto dalla Fondazione Cariplo, bando "per il libro e la lettura". L'iniziativa, voluta dall'Associazione Casa della Resistenza e dal Parco Nazionale Val Grande, ha coinvolto tre classi dei Comuni di Verbania e di Baveno che, partendo dagli scritti di Nino Chiovini, hanno realizzato un breve filmato con la regia del videomaker Lorenzo Camocardi. A chiudere la serata la prima proiezione in Valle Vigezzo del film “A riveder le stelle” diretto da Emanuele Caruso (il regista sarà presente durante la serata) e girato nel territorio della Val Grande.

Ogni sera, da martedì 26 a venerdì 29 luglio, il Cinema Comunale ospiterà, a partire dalle ore 21, le proiezioni dei corti della Selezione Ufficiale e le premiazioni delle Selezioni Speciali.

Sabato 30 luglio invece si terrà, sempre alle 21, la cerimonia di premiazione e la proiezione dei corti vincitori della Selezione Ufficiale.

I luoghi: Il Cinema Comunale si trova in P.zza Ettore Romagnoli a Malesco (VB) La Sala Mostre "La Motta" è in P.zza Fontana n.4 a Domodossola (VB) Le proiezioni prevedono un numero limitato di partecipanti, fino ad esaurimento posti. Sono ad ingresso libero, è gradita l’offerta che andrà a sostenere i progetti della Fondazione Comunitaria del VCO. Info: www.malescorto.it – info@malescorto.it – Tel. 0324 92444

Il Festival Malescorto è sostenuto da Regione Piemonte, Ente Parco Nazionale Val Grande, Fondazione Comunitaria del VCO, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e VCO, Associazione Musei dell’Ossola oltre ad altri numerosi partner.

Malescorto 360° Events

Tra gli appuntamenti a corollario "Malescorto 360° Events", da segnalare: “Malesco si presenta”| 25 luglio – 7 agosto. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione di numerosi esercenti di Malesco, Finero e Zornasco e di alcuni partner. Per due settimane sarà possibile partecipare ad eventi particolari, usufruire di sconti su servizi o prodotti: in cambio si riceverà un gratta e vinci con la possibilità di aggiudicarsi molti interessanti premi, tra cui esperienze e biglietti della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, pernottamenti e cene, golosità a km0 e percorsi benessere. Mostra “Asocial” di Gabriele Cantadore | 17 luglio – 21 agosto Il Festival Malescorto supporta la mostra “Asocial”, che si terrà presso la Sala Mostre "La Motta", in Piazza Fontana n. 4 a Domodossola. L’inaugurazione è in programma domenica 17 luglio alle ore 18. L'esposizione dell'apprezzato artista vigezzino sarà visitabile da giovedì a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, venerdì e sabato anche dalle 20.30 alle 22.30. Per maggiori informazioni: www.gabrielecantadore.com.

Primo premio

I premi del Festival

Premio "Malescorto" 2022 (€ 1.000), assegnato al regista del miglior corto in assoluto. PREMI SPECIALI Premio "Cinema d'animazione" 2022 (€ 200), assegnato alla Società di produzione del miglior corto d’animazione, premio offerto dall’Associazione Musei dell’Ossola, nell’ambito del progetto Intereg “Di- segnare”. Premio "Maleschools" 2022 (€ 300), assegnato all’Istituto scolastico e ai responsabili della produzione del miglior corto realizzato dalle scuole. Premio "Cinema e sviluppo sostenibile" 2022 (€ 300), assegnato al regista del miglior corto ispirato a tematiche di carattere ambientale, naturalistico e di sostenibilità. Questo riconoscimento, nato in collaborazione con il Parco Nazionale Val Grande, premierà i corti che sapranno descrivere la relazione uomo/natura prestando attenzione all'ecologia, al legame tra capitale naturale e capitale culturale, e al rapporto dell'uomo con la natura incontaminata. Premio "TrasmettereArchitettura" 2022 (€ 400), offerto dall’Ordine degli Architetti delle Province di Novara e VCO e assegnato alla società di produzione del corto ambientato nella miglior location interna o esterna. Premio "Territori" 2022 (€ 200), assegnato al regista del miglior corto girato nel territorio della Regione Insubrica.

Ulteriori menzioni speciali saranno: Miglior corto documentario 2022, Miglior corto di finzione 2022.

(Foto Riccardo Rapini)