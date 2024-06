In Collegiata il tradizionale concerto della Festa della Repubblica

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, in ricordo del referendum del 1946 che sancì la fine della monarchia e la nascita della repubblica italiana. Per l’occasione, il Civico Corpo Musicale di Domodossola propone l’ormai tradizionale concerto, in programma alle 21.00 nella Collegiata dei SS. Gervaso e Protaso, alla presenza del sindaco Lucio Pizzi.