Pavimenti resina Roma: una nuova tendenza moderna

I rivestimenti in resina per pavimenti sono solitamente usati per pavimentazioni commerciali e industriali. Vengono applicati come se fossero un secondo strato di quelli in calcestruzzo per fornire una superficie resistente, liscia e in grado di fornire alte prestazioni.

Molti siti industriali, i magazzini, le scuole, gli ospedali, gli edifici commerciali, si affidano a pavimenti resina Roma di Divisione Resine per mantenere condizioni sicure dal punto di vista anche igenico sanitario e della pulizia sia per i lavoratori che per chi è accolto al loro interno.

Da qualche anno però questo tipo di pavimento è diventato un must di tendenza anche in case e appartamenti, poiché la sua stesura ha numerosi vantaggi.

I benefici dei pavimenti resina Roma nelle case moderne

Durata e resistenza eccellente : se installato correttamente un pavimento in resina può durare anche più di venti anni. È resistente a qualsiasi tipo di sollecitazione, di prodotto chimico (motivo per cui viene usato anche nei laboratori chimici dove si utilizzano acidi), al calore, all’acqua. Ovviamente durerà molto di più in casa che in un laboratorio o addirittura in un parcheggio, dove sarà sollecitato di continuo e costretto a sopportare carichi molto più pesanti.

Prezzi molto accessibili : quando si fa un confronto economica fra la resina a numerosi altri materiali per pavimenti, si potrà notare che i rivestimenti per pavimenti in resina hanno un costo complessivo abbastanza inferiore. Parte dell'economia risiede nella sua facile installazione sul calcestruzzo già esistente, per cui non ci sarà bisogno di una predisposizione di pavimento separato.

Personalizzazione : le opzioni di colore sono pressoché infinite, come i motivi intricati, le forme geometriche che si possono ottenere e anche un aspetto metallico o wet. Il design e l’estetica saranno uno degli aspetti più divertenti con cui giocare grazie ai pavimenti in resina Roma di divisione resine. Essendo antiaderenti, dureranno per sempre e non si rovineranno con l’utilizzo.

Facile da pulire: un pavimento in resina rimarrà bello per molto tempo se pulito settimanalmente. Lo sporco e la polvere possono essere spazzati via o aspirati: per farlo utilizzare una scopa morbida o un aspirapolvere dotato di una spazzola per parquet. Per rimuovere le macchie sono sufficienti l'acqua fredda e una scopa. La sporcizia sparirà istantaneamente e il pavimento brillerà.

Ora che sai quali sono i vantaggi di installare in casa tua (o nel tuo negozio) pavimenti resina Roma