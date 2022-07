Avis Ossola, oltre 120 partecipanti al Trofeo del Donatore

Lunedì 25 luglio 2022, a Gabi Valle di Calice di Domodossola, con il ritorno della storica Festa del Donatore AVIS, si è disputata la 14° edizione del “Trofeo del Donatore - Memorial Aldo Molari”, manifestazione sportiva non competitiva organizzata come sempre dall’Atletica AVIS Ossolana.

Ai nastri di partenza si sono presentati 123 atleti, che non hanno avuto timore né delle alte temperature.

Nel giro da 6 Km, i tre gradini del podio sono stati conquistati dalla squadra della Sport Project VCO: 1° Thomas Floriani in 25:56, 2° Mauro Bernardini, 3° Mattia Scrimaglia; a seguire 4° posto per Federico Poletti della Fulgor e 5° per Raffaele Bottegal del GS Bognanco.

La gara femminile ha visto il trionfo della campionessa nazionale italiana Paola Varano del GS Bognanco in 29:00, seguita da Alessia Pozzi del GS Genzianella, 3° Chiara Cerlini del GS Bognanco, 4° Marilena Fall della Sport Project VCO e 5° Oil Savoldelli del GS Genzianella.

Il trofeo Memorial Aldo Molari per il gruppo più numeroso è andato al GS Genzianella.

I premi speciali come primi avisini (donatori di sangue AVIS) sono stati conquistati a Renato Massimo dell’Atletica AVIS Ossolana, e a Tiziana Duca del gruppo F.lli Frattini.

Nel minigiro di 1 Km, le premiazioni in memoria di Aldo Molari hanno visto primi nella categoria 0-8 anni Arianna Minoggio e Matteo Fontana, nella categoria 9-10 anni Adele Guzzon e Davide Coppi, e nella categoria 11-12 anni Anthea Nardiello e Luca Bartoli.

“Un caloroso ringraziamento -così Atletica AVIS Ossolana- va all'AVIS Ossolana, alla famiglia Molari, all'A.N.C. di Domodossola, alla CRI di Domodossola, alla Pasticceria Gelateria Caffetteria Biggio di Ornavasso, alla Gelateria La Golosa di Domodossola, al nostro partner solidale Dremar Costruzioni Generali Srl sb di Borgomanero, a chi ha pulito i sentieri, a tutti i partecipanti grandi e piccini e a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione”.