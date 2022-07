Ciclismo, Alexandro Colombo al Giro d'Italia femminile

Dopo il Giro d’Italia maschile, anche quello femminile. Alexandro Colombo, domese, titolare del bar-tabaccheria di via Galletti, è appena tornato dalla nuova esperienza del Giro d‘Italia femminile di ciclismo dove è stato responsabile per la sicurezza delle cicliste negli ultimi 20 chilometri all’arrivo di ogni tappa. Ed inoltre ha anche svolto l’incarico di direzione delle ammiraglie al seguito della corsa.

Il commerciante domese sta dunque accumulando esperienza nel mondo del ciclismo, sport che lo appassionata da sempre. I prossimi appuntamenti per lui saranno il Giro di Lombardia e Gran Piemonte a ottobre e poi via per i sopralluoghi in vista del Giro d’Italia 2023.