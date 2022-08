Mercati finanziari: facciamo il punto sugli asset più interessanti del momento

Il mercato finanziario continua ad attraversare un momento di turbolenza, dovuto a un insieme di cause geo-politiche che rendono difficile fare delle previsioni a lungo termine. La guerra in Ucraina, con le conseguenze sul piano energetico per i paesi europei mettono a serio rischio la produzione industriale e tutto ciò, insieme ai problemi legati alla supply chain asiatica, ha delle ripercussioni non indifferenti anche sull'economia reale. Seppur molto movimentati, i mercati offrono comunque delle occasioni di guadagno, a partire dagli investimenti sulle materie prime che, essendo un asset strategico anche in vista della rivoluzione green che ci attenderà nei prossimi anni, rappresentano un volano interessante per molti trader.

Chi desidera investire online, quindi, ha a sua disposizione un buon numero di opportunità, a patto di saperle cogliere al momento giusto e di affidarsi a intermediari affidabili e conosciuti. Secondo gli esperti di TradingOnline.wiki, sito specializzato nell’ambito della formazione finanziaria, per capire quale sia la migliore piattaforma con cui operare sui mercati è opportuno valutare con attenzione alcuni aspetti, a partire dal livello di sicurezza che offre ai suoi utenti. Inoltre, quando si sceglie il broker per fare trading, è importante considerare anche il costo delle sue commissioni, prendendosi del tempo per confrontare le policy dei diversi operatori e individuare, così, quello più conveniente per le proprie esigenze.

Come investire in azioni facendo trading online

Le azioni rimangono al centro degli interessi di moltissimi trader perché sono un asset dalle ottime opportunità di guadagno; di contro, possono anche essere un prodotto finanziario volatile e, quindi, rischioso: proprio per questo motivo il trader esperto sa che deve inserire le azioni all'interno di un portafoglio di investimento ben bilanciato, sia per quanto riguarda il grado di rischio, sia per la sua durata nel tempo. Negli ultimi mesi le azioni del comparto tecnologico non hanno ottenuto dei risultati particolarmente entusiasmanti, tuttavia, secondo alcuni analisti finanziari, almeno sul breve periodo le aziende del settore tech possono ancora riservare una forte attrattiva.

Per investire con successo è anche importante prestare attenzione ai cosiddetti segnali di trading, ovvero degli indicatori che forniscono una previsione abbastanza attendibile circa l'andamento di un determinato asset. Sebbene nessuno possa sostituirsi all'utente nella scelta dell'investimento, è innegabile che anche in questo settore l'utilizzo sempre più marcato dell'AI ha contribuito a semplificare alcune azioni rendendo il trading accessibile a una platea più vasta di appassionati.

Quali piattaforme per il trading online

Per fare trading online con successo occorre innanzitutto dedicare la giusta attenzione alla scelta della piattaforma. Oltre alla valutazione dei costi di commissione, è consigliabile scegliere un borker che fornisca alcuni utili servizi aggiuntivi come, ad esempio, il conto demo gratuito o del materiale informativo. Il conto demo è un ottimo strumento per iniziare a fare trading senza investire delle somme reali perché esso, sebbene ricalchi in tutto e per tutto uno reale, utilizza del denaro virtuale. A seconda della piattaforma l'entità del deposito può essere molto alta (anche fino a 100.000 euro), dando quindi la possibilità di esercitarsi senza rischiare di perdere dei soldi reali.

Altrettanto importante è poi la presenza di corsi e altre tipologie di supporto messe a disposizione dell'utente. In molti casi questi materiali sono del tutto gratuiti e forniscono un ottimo input per iniziare la propria formazione nel mondo del trading. Webinar, video corsi, tutorial, ebook, sono solo alcune delle possibilità offerte dai broker ai loro iscritti. Al di là di questo aspetto, in ogni caso, è fondamentale che la piattaforma risulti intuitiva e semplice da utilizzare, in modo che l'utente si possa sentire a suo agio nello sperimentare tutte le funzionalità presenti.