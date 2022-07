Pazzo meteo in Italia e in Europa, caldo da record

Siamo giunti a più della metà del mese di Luglio, e il caldo rovente pare non ci voglia dare tregua. Non solo l’Italia sta soffrendo questi picchi di alta pressione: anzi, come si legge pure su LettoQuotidiano, tutta l’Europa è in questi ultimi giorni interessata da questo clima mai avuto prima e sembra anche che secondo le previsioni meteo degli ultimi giorni, arriveranno giorni ancora più caldi. Sono state pronosticate temperature massime di oltre 45 gradi, anche ad alta quota (per cui nemmeno le mete di montagna potranno dare il refrigerio di cui abbiamo bisogno). Ma da cosa sarà dovuta questa strana ondata di caldo? Scopriamolo insieme.

Europa vittima di un caldo torrido

Come preannunciano le previsioni degli esperti, questa strana ondata di caldo torrido farà impazzire molti stati d’Europa, Italia inclusa nei prossimi giorni. Se pensavi che questa massima temperatura insopportabile non potesse avere peggioramenti allora ti sbagli di grosso: molti paesi già oggi sono interessati da un clima insopportabile e che toglie respiro e forze. Si pensi alla Francia, alla Gran Bretagna, ma anche all’Italia. Parè inoltre che anche nel Nord Europa le temperature siano andate a superare i 40°, e per di più in molti Paesi abbiamo sfiorato anche i picchi di 45°.

Sono vere e proprie temperature da record queste che stanno interessando l’Europa. Il che ci lascia non poco intendere che ormai non esistono più le mezze stagioni, il clima sta cambiando così rapidamente che le temperature non possono essere più considerate gestibili o sopportabili come un tempo

Mai avuto caldo così in Europa

Il caldo che ha colpito oggi l’Europa non ha mai avuto precedenti. Ti basti pensare che in Gran Bretagna, all’aeroporto di Heathrow, in Gran Bretagna, gli speaker hanno comunicato che il Met Office aveva registrato una temperatura di circa 40,2 gradi, superando quindi la soglia dei 40 avuta negli ultimi tempi. Non da meno le critiche condizioni francesi. La stazione di Météo France ha allertato oltre 64 comuni dello stato, per un’ondata di caldo talmente forte da aver messo KO ogni record registrato sino ad ora.

Cambiamento del clima troppo rapido

Non possiamo nascondere che negli ultimi anni molti esperti avessero lanciato il preoccupante amo del clima che sta cambiando. Tuttavia sembra che ormai questo cambiamento corra più della luce. E così in questa estate 2022 ci siamo ritrovati anche in Italia con allerte meteo non di poco conto. Le proiezioni scientifiche si sono avverate prima del previsto, si parlava del 2050, ma ci siamo anticipati di un trentennio.

In fondo, a pensarci bene quando mai nell’Europa del Nord si erano sfiorare temperature di 40 gradi, e quando mai anche dalle nostre parti avevamo registrato picchi di 45 gradi. L’impatto del clima nordafricano si fa sempre più sentire e alla velocità della luce. Secondo le previsioni meteo nostrane, in Italia il caldo sarà sempre più intenso man mano che passa il tempo, e anzi la notizia shock è che già in questo penultimo weekend di luglio il caldo diventerà ancora più intenso. Ad onore del vero abbiamo cominciato già agli inizi di maggio con questo caldo appiccicoso, il che oltre a fare male all’uomo sta facendo male anche alla natura (si pensi ai fiumi in secca e alle montagne in fiamme). Se queste sono le previsioni di adesso, figurarsi negli anni a venire cosa possiamo aspettarci. Per adesso rimaniamo fermi alle estenuanti previsioni di questi giorni. A fine luglio il Mediterraneo diventerà terra cocente in Italia, anche l’acqua aumenterà la sua gradazione il che forse porterà ad una trasformazione del clima in tropicale (la tropicalizzazione temuta dagli scienziati è diventata profezia che si avvera).