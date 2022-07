A Ghesc un nuovo aperitivo culturale con l'Associazione Canova

Terzo e ultimo appuntamento con gli aperitivi culturali a tema proposti dall'Associazione Canova a Ghesc. Domenica alle 18 nella località medioevale di Montecrestese l'artista e architetto Riccardo Monte presenterà una dimostrazione pratica della tecnica di carbonizzazione del legno.

Monte è un architetto con la passione per il legno. La sua attività spazia dalla scultura alla progettazione architettonica, entrambe praticate con particolare attenzione all’artigianato “slow” e dedizione all’autentica essenza dei materiali. Riccardo si forma come architetto in un importante studio inglese dove coltiva le sue competenze nel campo dell’architettura del legno. I suoi lavori sono stati esposti a Milano al Salone del Mobile e alla Genova Design Week, e venduti in Europa, USA e Giappone. (Fonte: www.riccardommonte.com)