Oltre 7 milioni al Piemonte per assistenti all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

"Con l’approvazione in Conferenza delle Regioni del decreto che riparte, per l’anno 2022, il contributo alle Regioni, alle Province e alle Città metropolitane volto all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità, destiniamo 7.655.510 mln alla Regione Piemonte". Lo ha spiegato il ministro per le Disabilità, Erika Stefani.

"Risorse importanti per l’assunzione di figure fondamentali per l’inclusione degli alunni e per la loro partecipazione alla vita scolastica. Gli studenti hanno bisogno di professionisti che li affianchino in un percorso educativo specifico per integrarsi ed esprimere le loro peculiari capacità".