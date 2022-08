Le previsioni meteo per il fine settimana

Bel tempo ma possibilità di temporali nel pomeriggio. "Dalla serata di sabato - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - la discesa verso sudest di una saccatura nord-atlantica eroderà il promontorio anticiclonico, causando un marcato aumento dell'instabilità temporalesca sul Piemonte, con un calo delle temperature dalla giornata di domenica".

SABATO 6 AGOSTO 2022

Nuvolosità: cielo generalmente soleggiato al mattino; aumento della nuvolosità in tarda mattinata per formazioni cumuliformi sulle Alpi, in estensione al resto della regione entro sera. Precipitazioni: nella seconda parte della giornata, rovesci sparsi e locali temporali, deboli o moderati, a ridosso delle vallate alpine, con interessamento delle pianure adiacenti dalla serata. Zero termico: in ulteriore lieve calo sui 4200 m. Venti: sulle Alpi calma di vento nelle ore prima dell'alba e debole localmente moderata ventilazione dai quadranti occidentali nelle ore successive. Sugli altri settori venti calmi al mattino e deboli da nordest nella seconda parte della giornata. Rinforzi sostenuti in corrispondenza dei temporali

DOMENICA 7 AGOSTO 2022

Nuvolosità: cielo generalmente soleggiato al mattino; aumento della nuvolosità in tarda mattinata per formazioni cumuliformi sulle Alpi, in estensione al resto della regione entro sera. Precipitazioni: nella seconda parte della giornata, rovesci sparsi e locali temporali, deboli o moderati, a ridosso delle vallate alpine, con interessamento delle pianure adiacenti dalla serata. Zero termico: in ulteriore lieve calo sui 4200 m. Venti: sulle Alpi calma di vento nelle ore prima dell'alba e debole localmente moderata ventilazione dai quadranti occidentali nelle ore successive. Sugli altri settori venti calmi al mattino e deboli da nordest nella seconda parte della giornata. Rinforzi sostenuti in corrispondenza dei temporali