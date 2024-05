Il Città di Baveno vince il campionato di Promozione. Il pari interno con il Città di Casale porta al successo in campionato per i ragazzi di Sottini che non vengono raggiunti in classifica da un Briga straripante in casa contro il retrocesso Valdilana Biogliese.

Bene Feriolo e Juventus Domo che chiudono l’annata con la vittoria: gi ossolani a Varallo, i lacuali a Momo. Ancora una sconfitta per l’Omegna che cede in casa al Cameri.