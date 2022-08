Lega Salvini Vco: “Sul tema della sanità da Marchionini solo attacchi assurdi e strumentali”

“Attacchi assurdi e strumentali, a fini politici. Marchionini pensa solo alla sua carriera, perseguendo l’obiettivo di candidarsi alle prossime elezioni regionali. Parliamo di un sindaco che, anzi che difendere l’ospedale della propria città, di fatto lo attacca pensando a un fantomatico plesso unico in una non meglio precisata località baricentrica, e omettendo che il ministro della Salute Speranza, di sinistra come lei, in questi anni ha consentito che le cooperative dei gettonisti assumessero le redini dei servizi ospedalieri a livello nazionale. Il tutto a discapito della qualità e dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie. Lo stesso Speranza ha mal gestito il problema del numero chiuso delle Università, fatto questo che ha determinato una mancanza di medici generalizzata, e quello degli stipendi troppo bassi degli operatori. Marchionini è l’unico amministratore del territorio a non seguire le procedure ordinarie, vedi le Conferenze e le rappresentanze dei sindaci, e a criticare periodicamente e pubblicamente la gestione del settore. Ma, fatto ancor più grave, lancia allarmi ingiustificati creando apprensione sia nei medici sia nei cittadini. Una mancanza di responsabilità grave che va sottolineata in un periodo, peraltro, nostro malgrado caratterizzato dall’uscita dall’emergenza pandemica, quanto meno quella percepita, che ha sconvolto il mondo. Tutta questa propaganda viene fatta per nascondere i rapporti tesissimi che ci sono all’interno del Pd. Basti pensare ai cinque assessori silurati, l’ultimo proprio in queste ore, nei suoi due mandati. Come fidarsi del sindaco di Verbania? Stigmatizziamo l’utilizzo propagandistico del tema sanitario. Il nuovo ospedale unico paventato da Marchionini prevede, naturalmente, la chiusura del Castelli: assurdo che il primo cittadino del capoluogo lavori per la sua scomparsa”.