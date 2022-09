Rally in Finlandia: il più veloce è Thierry Neuville

Nella giornata di Giovedì, il pilota automobilistico Thierry Neuville, della Hyundai, ha cronometrato il miglior tempo della prova speciale. La giornata si è presentata piena di sorprese. Per gli appassionati del gioco digitale, oltre che alle categorie di giochi disponibili, gli utenti hanno la possibilità di scegliere il proprio gioco preferito partecipando anche alla modalità live, inoltre ci sono tanti premi, bonus e promozioni molto vantaggiose, il consenso di connettersi dal proprio dispositivo mobile per non perdere le puntate e oltre a tutto questo il sito è sicuro e affidabile dove per saperne di più si può andare su fezbet italia recensioni.

La prova speciale

Per questo Rally in Finlandia, nella giornata di Giovedi, sulla Ps1 dei Mille Laghi su un tratto di strada composto tra terra e asfalto, attorno a Jyväskylä, Thierry Neuville, ha dimostrato con la sua vettura un cronometraggio eccezionale. Infatti il pilota automobilistico ha fatto il miglior tempo sulla velocità della prova speciale. Con la sua Hyundai i20 Coupé Rally 1 ha cronometrato esattamente un tempo di 2’41”7, ma nella giornata di Venerdì iniziano le prove velocissime che sono in totale 9 speciali, dove tutti gli automibilisti per circa 12 ore devono percorrere in auto128,39 km. Per la partita Juventus Duomo contro il Virtus Villa si può leggere questo articolo.

Le Hyundai

Nonostante il Rally in Finlandia sia appena cominciato, c'è da dire che comunque le due Hyundai i20 Coupé Rally 1 dei piloti Thierry Neuville e Ott Tanak risultano sempre le più veloci soprattutto in questa prima prova speciale. Tuttavia, i due automobilisti, sono gli unici a optare per un set di quattro pneumatici nelle loro auto Hyundai contro le cinque gare di tutti gli altri piloti. Da qui, Thierry Neuville, dopo la prima prova speciale, ha affermato: “ Amo le super speciali e comunque mi divertono, aspetto la seconda prova speciale che sicuramente sarà molto diversa, ma mi auguro che riesco a farla bene come quella di oggi!" - ha concluso Thierry Neuville.

Il più veloce

Nello stesso tempo, Thierry Neuville, è riuscito a mettere set-up della sua Hyundai i20 ibrida sullo shakedown con una velocità non da poco tra un passaggio e l'altro. Anche Takamoto Katsuta, non è da meno, piuttosto veloce ma a sorpresa poichè si trova davanti al leader Kalle Rovanpera e al pilota automobilistico finlandese Jari Huttunen alla guida della sua Ford M-Sport Puma Rally 1. A seguire quelli che completano la top ten delle prove speciali, sono Elfyn Evans, Esapekka Lappi, Pierre Loubet, Oliver Solberg e Adrien Fourmaux. Ora quello che si pensa è la giornata di Venerdì con le seconde prove speciali attese per altri nuovi risultati.

La classifica

Per questa classifica quindi al primo posto troviamo Thierry Neuville, al secondo posto il compagno Ott Tanak, al terzo posto Takamoto Katsuta, in quarta posizione invece troviamo il leader del Mondiale Kalle Rovanpera. A seguire nella quinta posizione Jari Huttunen, in sesta posizione Elfyn Evans, al settimo posto Esapekka Lappi, all'ottava Pierre Loubet, alla nona posizione troviamo Oliver Solberg e alla decima posizione Adrien Fourmaux.