Il novarese Davide Crippa candidato con Impegno Civico a Giugliano in Campania

Alla fine Davide Crippa, parlamentare novarese di Oleggio, già capogruppo del Movimento 5 Stellealla Camera, ha trovato il suo approdo elettorale. Correrà in un collegio uninominale che la coalizione di centrosinistra ha assegnato a Impegno Civico, il nuovo partito fondato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio: il collegio è quello di Giugliano, in Campania.

Crippa, eletto per due legislature a Montecitorio dopo aver lasciato il Movimento 5 Stelle (“non ne comprendo più il progetto politico , troppo instabile, troppo volubile e spesso contraddittorio” aveva detto) insieme all’ex ministro per i rapporti con il parlamento Federico D’Incà e con Alessandra Carbonaro, altra ex pentastellata, ha fondato l’associazione “Ambiente 2050”.

Dei tre, solo Crippa sarà ancora in lizza per ritornare in parlamento. E’ rimasta invece sul territorio piemontese, dopo aver creato scompiglio in casa del Pd novarese, l’altra esponente di IC Laura Castelli, ipotizzata candidata della coalizione nell’uninominale di Novara alla Camera, si è “accontentata” di una doppia candidatura come capolista nei due collegi plurinominali del Piemonte 1 nella lista di Impegno Civico. Gli ex pentastellati sono presenti con una lista anche nel plurinominale nel collegio per la Camera che comprende anche la provincia di Novara. Capolista è l’ex ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, biellese di adozione.