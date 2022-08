Ricandidatura di Enrico Montani, la soddisfazione della Lega Giovani Vco

Confermata la candidatura dell’On. Enrico Montani alla Camera dei Deputati. Una notizia che ha soddisfatto tutta la Lega del territorio compreso i giovani leghisti del Vco che affermano: “Montani, che sarà il terzo in lista nel collegio plurinominale Piemonte 2, è un punto di riferimento per il nostro partito nel Vco, ed in particolare per noi giovani grazie alla sua grande esperienza politica e partitica che ha maturato nel corso degli anni.



Per noi - aggiunge Martina Arceri, coordinatrice del gruppo Lega Giovani Vco - Enrico è un esempio di Politico con la P maiuscola, una persona che lavora per il bene del proprio territorio con dedizione e cura, ascoltando le istanze dei cittadini e cercando di lavorare in squadra per ottenere il miglior risultato.”

Per la Lega, i giovani sono davvero il futuro del nostro Paese e per questo ha messo in campo proposte serie e concrete. È consapevole di quanto siano ormai inadeguati alcuni percorsi formativi delle scuole e Università con le esigenze del mondo lavorativo di oggi. Realtà che ha contribuito a far crollare il tasso di occupazione giovanile in Italia rispetto agli altri Paesi comunitari. Per questi motivi, tra le varie proposte della Lega, c’è ad esempio la revisione dei percorsi di studio, il potenziamento degli Itis e delle scuole di formazione professionale e, l’eliminazione del numero chiuso per la facoltà di medicina.

“Confidiamo nella rielezione di Montani come espressione del territorio del Verbano Cusio Ossola - conclude Arceri - che come sappiamo ha esigenze specifiche e, facciamo un in bocca al lupo anche ad Alberto Gusmeroli, vicesindaco di Arona e candidato del centrodestra nel collegio uninominale di Novara e Vco.”