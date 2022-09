Ex sede distretto sanitario di via Boldrini, Asl: “Grazie al Comune per il progetto di riqualificazione”

“La Direzione Generale ringrazia l’Amministrazione Comunale di Villadossola per l’intuizione di avviare in un immobile non utilizzato una serie di attività rivolte alla popolazione, mantenendo quindi la destinazione pubblica e sociale della struttura”. Lo scrive Asl in una nota, in riferimento alla cessione in comodato d’uso gratuito al Comune dell'ex sede del Distretto Sanitario di via Boldrini.

Come scritto nei mesi scorsi da Ossolanews la convenzione tra l’Asl Vco e il Comune di Villadossola era di venti anni, ma ora il consiglio comunale ha approvato il comodato d’uso per almeno 40. Lo stabile dovrebbe diventare un appendice scolastica della vicina scuola media ed elementare ‘Bagnolini’. Uno spazio per ricavare laboratori scolastici per la scuola. Un progetto già avviato dalla precedente amministrazione di centrosinistra e che l’attuale maggioranza Toscani vuole portare avanti, grazie all’inserimento del progetto nel programma Aree Interne. Un intervento da oltre 850.000 per laboratori linguistico, di informatica, musicale - espressivo teatrale. Per il quale l’amministrazione ha voluto prolungare il contratto di comodato d’uso garantendosi l’utilizzo per un periodo più lungo.