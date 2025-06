L’estate ossolana riparte con musica, sport e solidarietà: tre eventi targati Ossola Events

Tre date, tre location e un’unica grande missione: unire divertimento e impegno sociale. È questo lo spirito con cui l’associazione Ossola Events torna a dare vita all’estate ossolana con un calendario di eventi che promette musica, sport e condivisione.

Si comincia sabato 28 giugno con Summer Vibes, in programma al campo sportivo Bonomini di Vogogna. Dalle 17.00 alle 3.00, un’intera serata all’aperto animata da food truck, cocktail bar, area relax e soprattutto da un energico dj set firmato Garro & Mella, che accompagnerà il pubblico dal tramonto fino a notte fonda. L’ingresso è libero e l’evento, fortemente voluto dal Comune di Vogogna, rappresenta anche un’occasione per valorizzare lo spazio sportivo locale e creare momenti di aggregazione per i giovani.

La festa continua venerdì 5 luglio a Pieve Vergonte, con una nuova tappa intitolata Sport e Musica. In concomitanza con il Memorial Tanzi, la serata vedrà protagonisti ancora una volta i dj e l’area ristoro, con inizio dalle 22.00. Un format collaudato che porta lo spirito di Ossola Events all’interno di una manifestazione sportiva storica per la valle.

Gran finale sabato 19 luglio con l’attesissimo Ossola Events Festival, ospitato allo stadio Felino Poscio di Villadossola. Un’intera giornata dalle 9.00 del mattino fino alle 3.00 di notte: in programma tornei di calcio 5+1 fino alle 20.00, poi spazio a premiazioni, cena condivisa e un’esplosione di musica live con una line-up ricchissima: Garro & Mella, Late, Il Mellu, dj Veleno, dj Stenny e Giacomo Tecchio.

Come da tradizione, parte dei proventi delle serate sarà devoluta in beneficenza. Lo scorso anno l’associazione ha raccolto 1.800 euro, dimostrando che anche una festa può lasciare un segno concreto sul territorio. Ossola Events è inoltre alla ricerca di sponsor e partner che vogliano sostenere l’edizione 2025 e contribuire alla crescita di questa giovane e attivissima realtà.