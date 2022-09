Chi controlla le probabilità di vincita nei casinò online?

Quando si parla di fortuna, sfortuna, probabilità, statistica ed allineamento dei pianeti o costellazioni varie, ci potete scommettere, e qui è proprio il caso di dirlo, che non si sta cercando tra le stelle qualche indizio sul proprio futuro o sull'oroscopo, ma bensì si cerca di capire come è possibile aumentare le proprie chance per vincere al casinò.

Poco importa se si tratta di un casinò online oppure di uno tradizionale, sempre di denaro che entra in tasca si sta parlando. Naturalmente, prima di procedere, ci teniamo a precisare di come queste vincite non possono andare a sostituire in alcun modo uno stipendio e, soprattutto, invitiamo a giocare sempre con moderazione.

Una volta fatto questo doveroso preambolo torniamo alla domanda quasi filosofica contenuta nel titolo. Prima di tutto sappiate che, se volete aumentare le vostre possibilità di vittoria, è sempre meglio puntare su un'app o su un portale certificati per evitare brutte sorprese. La sicurezza nei casino online sicuri è infatti uno degli elementi imprescindibili per i loro proprietari.

Naturalmente, tornando a noi, non esiste una risposta univoca, ma bensì più soluzioni. Di seguito vi riportiamo dunque quali sono le tre “maggiori risposte” a tale quesito!

Il banco vince sempre? Non proprio, ma quasi

Avete mai sentito l'espressione il banco vince sempre? Molto probabilmente sì e, come saprete, in ogni modo dire o proverbio c'è sempre un fondo di verità. Quindi, soprattutto nel caso dei casinò online, ricordatevi sempre che il banco è sempre più avvantaggiato rispetto al giocatore anche se l'entità di tale vantaggio varia da portale a portale.

Con questo non si intende assolutamente dire che non si potrà mai vincere a meno che non lo voglia il banco, altrimenti si tratterebbe davvero di un gioco truccato, ma è naturale che anche questo debba guadagnare in qualche modo. Ovviamente in maniera onesta!

Ad ogni gioco va il suo RTP

Quando si gioca online, tutti gli scommettitori sanno bene che c'è sempre una cosa chiamata RTP ovvero il “return to player” che gioca a loro favore. Qualunque sia il portale ed il tipo di gioco ci deve essere sempre una possibilità di vincita, e qui parla la statistica.

Naturalmente diverso è il gioco e diverso è l'RTP quindi, per fare un esempio, ricordatevi sempre che le slot machines hanno un RTP minimo fissato per legge al 90% e tale cifra non sarà la stessa di poker, blackjack o altro.

La responsabilità del giocatore

Per molti potrebbe sembrare strano, ma alla fine della fiera sono proprio le caratteristiche del giocatore stesso che vanno più ad influire sulle sue possibilità di vittoria. Ha uno stile di gioco più cauto oppure è impulsivo? A quanto ammonta il suo budget effettivo? Sa quando è più opportuno fermarsi? Ci sono dei giochi dove conta di più la strategia o la fortuna? Qualcuno di essi è il gioco preferito dallo scommettitore?

In sostanza possiamo dire che, anche e soprattutto in questo caso, l'emotività è uno di quei fattori che gioca un ruolo fondamentale ogni qualvolta ci si affaccia sul mondo del gambling online e non.