Fare riferimento ad una documentazione funeraria significa fare riferimento ad uno di quei servizi che offrono le preziosissime imprese di pompe funebri che riguardano il disbrigo di documenti e di certificazione.

E meno male che ci sono loro perché così aiutano non le famiglie a liberarsi di questo peso, visto che già saranno impegnate a dover purtroppo prendersi cura del loro dolore, che può essere molto acuto soprattutto se la persona cara in questione se n'è andata all'improvviso e quindi diciamo che non hanno avuto nel tempo e modo di prepararsi psicologicamente In poche parole

Non è per niente un caso che all'inizio abbiamo scritto che è molto importante avere al proprio fianco questa impresa di pompe funebri perché occuparsi di questi documenti funerari significa occuparsi di tumulazione, di inumazione e cremazione e su tutte le pratiche di sepoltura che tra l'altro hanno delle regole molto precise, ma soprattutto molto complesse perché non è del mestiere è tornato Ci occuperemo anche di fare da intermediario perché gli atti pubblici che riguardano il decesso delle persone della loro sepoltura

E quindi per quanto riguarda questa annosa questione burocratica hanno il compito dì ottenere l’autorizzazione per impedimento in base alla scelta della famiglia o anche della persona in questione che magari ha lasciato scritto un testamento nel quale specificava pure come voleva essere sepolto o sepolta

Chi lavora all'interno di queste imprese di pompe funebri dovrà prima di tutto guardare le varie di disponibilità dei cimiteri comunali per capire dove è possibile ottenere nuove concessioni e poi dovranno farsi da tramite con le famiglie per fargli pagare i diritti cimiteriali al comune in questione

Non è che le imprese di pompe funebri si occupano semplicemente di questioni burocratiche, ma si occupano anche di queste soprattutto perché in Italia non solo quando parliamo di organizzazione del funerale, ma praticamente di qualsiasi cosa appena Spunta fuori la parola burocrazia tutte abbiamo la pelle d'oca perché non si sa mai come va a finire e quanto tempo ci toccherà aspettare e perdere

Organizzare un funerale può essere qualcosa di realmente molto complesso

Che tra l'altro come dicevo a titolo di questa seconda parte organizzare un funerale è un qualcosa di molto complesso anche perché il tempo a disposizione è poco e le cose da fare sono tante e tutte complesse.

Quindi se la persona ha lasciato un testamento come dicevano nella prima parte, almeno aiuterà la famiglia ad avere le idee più chiare e questo non può che essere molto positivo.

Quando dicevamo che le imprese non si occupa solo di questioni burocratiche intendevamo dire che per esempio si occuperà del trasporto della salma,così come si occuperà di provvedere all'allestimento floreale e tutte quelle questioni che potrebbero riguardare ad esempio anche l'allestimento della camera ardente che è un luogo fondamentale per accogliere le persone che vogliono venire a dare l'ultimo saluto alla persona scomparsa e soprattutto a dare le condoglianze alla famiglia perché magari al funerale praticamente non ci possono andare in poche parole.