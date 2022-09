Il saturimetro è un dispositivo medico per Misurazioni saturazione ossigeno certificato che misura i livelli di ossigeno nel sangue la frequenza del polso e l'ampiezza in modo da avere un quadro completo e chiaro delle tue condizioni. e' comodo e leggero con un display oled rotante e retroilluminato. e' dotato di un cordino per portarlo sempre con te. è sufficiente agganciare il comodo e leggero dispositivo al polpastrello per ottenere risultati accurati e non invasivi in pochi istanti. il saturimetro professionale idoit 3 in 1 è adatto a sportivi, adulti, bambini e anche donne in gravidanza. il dispositivo consente di misurare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue, la frequenza del polso e l'indice di perfusione che permette di rilevare la validità della misurazione.

facilissimo da usare, basta inserire il dito nel sensore fotoelettrico e premere il tasto: lo schermo mostra direttamente il valore misurato di frequenza del polso e la saturazione di ossigeno. dotato di display oled di alta qualità, si spegne automaticamente dopo 8 secondi se non viene rilevato alcun segnale per garantire un basso consumo energetico.

il pulsossimetro di homiee può essere un valido alleato per tenere sotto controllo la salute. dotato di un ampio display a led, consente di misurare in 8 secondi spo2, pr e battito cardiaco. leggero e sottile, è portatile e facile da trasportare ovunque anche per alpinisti, sciatori e motociclisti. chi l'ha acquistato ne apprezza precisione e livello di professionalità, ma qualche utente ritiene il display un po' "confusionario" l pulsossimetro di agptek è pensato sia per gli sportivi sia per chi desidera tenere sotto controllo i livelli di spo2.

la lettura è semplice e immediata grazie all'ampio schermo a led che permette di visualizzazione i risultati in meno di 10 secondi. dotato di funzione di spegnimento automatico, funziona con due batterie e ha un design leggero e portatile che consente di portarlo sempre con sé anche grazie al pratico cordoncino. il pulsossimetro di karaeasy è il più venduto su amazon, in quanto ritenuto dagli utenti il migliore per rapporto tra qualità e prezzo.

questo ossimetro può determinare accuratamente il spo2 (livello di saturazione di ossigeno nel sangue) ed è adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. ideale anche per gli appassionati di sport, è molto facile da leggere: basta agganciarlo al dito e accenderlo premendo un pulsante. dotato di schermo led, è molto compatto e portatile: si spegne automaticamente dopo 8 secondi dalla misurazione. ulso medical è un saturimetro da dito professionale certificato ce che utilizza un microchip di tecnologia avanzata per ottenere risultati precisi dei livelli di saturazione di ossigeno, battito cardiaco, indice di perfusione e onda sfigmica.

pulso medical assicura una diagnosi precisa di tutti i valori in pochissimi secondi grazie al sensore innovativo e ultraveloce 3.0, con display a colori orientabile e basso consumo energetico. quando l'ossimetro intercetta valori anomali, avvisa con un segnale acustico di allarme segnalando il pericolo.

e' completo di libretto di istruzioni in italiano ed è un dispositivo medico certificato ce. l monitoraggio non invasivo dei valori di saturazione d'ossigeno è importante sia in ambito domestico, sia in corso di emergenze sanitarie, per valutare rapidamente la necessità di ricorrere alla ventilazione assistita. il monitoraggio dei valori di saturazione di ossigeno non è importante a soli fini diagnostici, ma risulta essenziale anche per valutare l'efficacia delle terapie farmacologiche o di altri trattamenti intrapresi per riportare la saturazione di ossigeno a valori normali, o per curare la malattia sottostante (ad es. broncodilatatori).