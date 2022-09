Le caratteristiche principali di un funerale sono eleganza, discrezione, sobrietà.

Si tratta, infatti, di andare a dare l’ultimo saluto ad una persona defunta, rispettando i sentimenti di tutti coloro che stanno soffrendo. Per onoranze funebri discrete possiamo rivolgerci ad un’agenzia di pompe funebri seria mettendoci nelle mani di un impresario delle pompe funebri.Si tratta di un professionista che può essere molto d’aiuto alle famiglie che cercano una guida in questo momento di grande difficoltà emotiva, dove c’è da gestire l’organizzazione di un evento che a volte può essere anche molto importante richiamare tante persone. Quindi la prima cosa da fare è contattare agenzia di onoranze funebri che di solito si mette a disposizione ad orario continuato, dal momento che ci possono essere sempre dell’emergenze in corso. Difatti potrebbe servire il carro funebre per trasportare la salma, perché è l’unico mezzo deputato a farlo e che possiede le dovute autorizzazioni per circolare con un defunto.

Il carro funebre è una vettura predisposta per il trasporto delle salme all’interno di case di legno che possono essere acquistate all’agenzia di pompe funebri, esistono anche quelle provvisorie quando ancora non abbiamo scelto quello che utilizzeremo per il funerale. Oppure, se abbiamo predisposto per la cremazione potremmo avere la necessità di acquistare anche l’urna cineraria, quel contenitore prezioso dove vengono inserite le ceneri del defunto e che può essere conservata all’interno della casa dei parenti oppure semplicemente messa in un loculo all’interno del cimitero, a meno che non si decida di utilizzare la dispersione delle ceneri ma questo è un altro discorso.

Come è organizzato un funerale discreto

A volte la famiglia del defunto potrebbe richiedere un funerale a porte chiuse, nel senso che quando si tratta magari di una personalità che potrebbe attirare molte persone, i familiari potrebbero invece preferire il fatto che partecipino solamente delle persone intime oppure addirittura organizzare due funerali, una parte chiusa e l’altro più manifesto è aperto al pubblico. A seconda dell’esigenza l’impresario delle pompe funebri per porre delle soluzioni, idonee, anche riguardo alle tempistiche.

L’usanza vuole che il defunto venga esposto, quando è possibile (perché in alcuni casi proprio non lo è) per l’ultimo saluto da parte dei propri cari. Questa esposizione avviene all’interno di una camera mortuaria che se il defunto è morto in ospedale potrebbe essere quella della struttura, altrimenti può essere anche concessa dall’agenzia delle onoranze funebri. La comunicazione sui dettagli del funerale può essere data attraverso dei manifesti che vengono affissi negli appositi spazi del paese di appartenenza, altrimenti viene cronologica vengono pubblicati sui locali quotidiani. In questo modo non si dovranno raggiungere le persone uno ad uno, basterà semplicemente che abbiano accesso a questi canali informativi i quali poi vengono divulgati anche per passa parola. Sicuramente una funerale sobrio prevede l’utilizzo di fiori, ma in quantità discreta e in composizioni eleganti, come ad esempio il cuscino che viene a posto sopra la cassa legno durante il funerale. È possibile pensare di lasciare un ricordo a coloro che partecipano, una foto del defunto con una frase significativa.