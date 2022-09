Parlare di valutazione Rolex ci impone prima di tutto di dire che un Rolex o meglio dire l'azienda della Rolex e ognuno azienda famosissima nel mondo anche per quelle persone che non hanno mai avuto un orologio del genere sul polso, ma ne hanno sentito parlare magari leggendo articoli come questo o altri articoli sui giornali o dei servizi alla televisione o parlando con persone che non hanno avuto un almeno una volta e lo consideravano un gioiello di un tesoro

Poi se anche non siamo tra queste categorie di persone che lo hanno sperimentato anche attraverso altri magari avremo delle persone che seguiamo su Instagram e quindi persone famose dello Sport della musica e dello spettacolo che indossano uno e lo fanno più che per le caratteristiche spesso lo fanno per un discorso di status symbol.

E invece si dimenticano di mettere in evidenza le meravigliose caratteristiche tecniche che può avere un Rolex e i materiali con i quali è stato costruito che lo rendono un orologio quasi indistruttibile se consideriamo che prima di uscire sul mercato ogni modello deve superare dei crash test molto impegnativi.

Ma quello che più sorprende di questa azienda è che produce dei modelli e delle linee sempre più performance sempre più interessanti e sembra essere una storia di successo che non ha mai fine, ed è un qualcosa che ormai è riconosciuto in tutto il mondo e difficilmente sentiamo parlare male dei Rolex

Poi esiste il mondo dei collezionisti che ci avvicina all'argomento del nostro articolo che sono disposto a spendere qualsiasi cifra per trovare un particolare modello e non trovano più sul mercato ufficiale e sono proprio loro a rivolgersi poi a questi punti vendita di compro Rolex per capire se hanno quel tipo di modello che qualcuno a loro ha venduto

Ma prima di approcciarsi ai collezionisti di questi punto vendita Si rivolgono a quelle persone che qualche motivo hanno voglia di farsi fare una valutazione per capire quanto potrebbero guadagnare se decidessero di rivendere il loro modello di Rolex.

Anche se decidiamo di vendere il nostro Rolex l'importante è non svenderlo

Comunque dobbiamo trovare dei professionisti seri che si occupano di fare queste valutazioni perché poi in questi compro Rolex ce ne stanno dovunque e ce ne stanno tante e quindi da quel punto di vista guardare le recensioni può far la differenza

Quello che è assolutamente certo è che non costa nulla, poi alla fine a farci fare una valutazione e quindi un preventivo perché è tutto gratuito e non ci impegna in nessun modo

Dipenderà poi i motivi per i quali decidiamo di rivenderlo e quindi se c'è una urgenza perché abbiamo un bisogno impellente di soldi e pure quello può capitare purtroppo magari per qualche spesa grossa imprevista e pensiamo a quelle persone che per esempio si devono rifare tutti i denti e non sappiamo come poter ottenere se non così.

Altri casi estremi riguardo nel fatto che semplicemente vogliamo rivenderlo per comprarne un altro.