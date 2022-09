Vicolungo The Style Outlets: il primo social contest di cucina dedicato all'impiattamento”

Prende il via in questi giorni “Impiatto Forte”,il primo social contest di cucina dedicato all’“impiattamento”. A promuoverlo Vicolungo The Style Outlets in provincia di Novara, uno dei due centri gestiti in Italia da Neiver player leader nel settore degli outlet in Europa, con la collaborazione del famoso chef Antonino Cannavacciuolo. Fino al 15 settembre i fan di Cannavacciuolo avranno la possibilità di sfidarsi all’insegna del divertimento, condividendo via Instagram Story le proprie creazioni culinarie dedicate all’autunno e taggando l’account ufficiale del centro. Per vincere, le proposte non dovranno essere soltanto buone, ma anche belle!“Impiatto forte”, infatti, vuole ricordare come un’esperienza di gusto possa acquisire ulteriore valore se accompagnata dalla giusta dose di estetica.I due partecipanti che, più di tutti, dimostreranno inventiva e creatività saranno scelti da una giuria e invitati a sfidarsi a colpi di “impiattamenti” in un vero e proprio “live show”, sotto la guida e il giudizio dello chef. L’evento si terrà nella piazza principale del centro commerciale mercoledì 21 settembre dalle 17.Per i finalisti, in palio un ricco set di prodotti della tradizione mediterranea provenienti direttamente dal punto smart-gourmet “Antonino Il Banco di Cannavacciuolo”, presente presso Vicolungo The Style Outlets dal 2019. E per il vincitore, il trofeo di “miglior impiattatore”