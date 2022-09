“Contenti della partecipazione per la festa della Santa Croce al Calvario"

La festa dell’Esaltazione della Santa Croce ha richiamato molte persone domenica 18 settembre al Sacro Monte Calvario. Al termine delle celebrazioni abbiamo intervistato il rettore don Michele Botto, il quale ha spiegato l’importanza della festa e ha parlato dei nuovi ingressi nella comunità rosminiana di Domodossola. “Siamo contenti della partecipazione che c’è stata – ha detto don Botto - ; il Sacro Monte non è solo dei padri Rosminiani, ma è della città è bello che questa festa sia stata sentita oltre che dalle autorità, dalla gente e dalle associazioni che gravitano attorno al Calvario” .

È tradizione che al termine della celebrazione della messa per la festa dell’Esaltazione della Santa Croce ci sia anche la benedizione alla città con la reliquia dal giardino Belvedere. “Occorre guardare alla Croce come punto luce. In questi giorni con il Festival Domosofia si è parlato di luccicanza – ha detto don Botto - : che la croce diventi un punto luce da guardare per il nostro cammino”.

Dopo lo stop della pandemia c’è stata la ripresa delle presenze di pellegrini e del turisti al Sacro Monte. Dal 20 febbraio di quest’anno il Sacro Monte Calvario ha accolto quasi duemila persone e 983 hanno soggiornato nel centro di spiritualità del Sacro Monte.

La Comunità rosminiana domese inoltre in questo ultimo mese è cresciuta. “La nostra comunità ringraziando Dio è aumentata come preti – spiega don Botto - con l’arrivo di un padre che prima era a Stresa, don Tarcisio De Tomasi, il quale svolge il servizio in Santuario per le confessioni e per i colloqui e poi dalla Festa dell’Addolorata il 15 settembre abbiamo un nuovo novizio che arriva dal Vietnam Cong Van Nguyen per noi 'Peter'. Anche gli ascritti Rosminiani sono molti però bisogna creare nuove leve perché le età avanzano”.