Un successo la cena gourmet di Domosofia FOTO E VIDEO

Con la luccicanza dei piatti stellati si è conclusa Domosofia, festival delle idee e dei saperi organizzato dal Comune di Domodossola, dedicato quest’anno al tema della luccicanza. È stata un successo la cena che ha visto la partecipazione, nella splendida cornice del Sacro Monte Calvario, di 110 persone. Nel refettorio dei padri rosminiani sono stati serviti piatti innovativi, raffinati e scenografici, preparati da chef stellati e da rinomati chef del territorio.

L’evento conviviale è stato organizzato dal Comune con la collaborazione di Domobianca 365. Il primo piatto servito è stato cucinato dallo chef pluristellato Marco Sacco, che ha proposto “Terra madre” contenente ben 50 ingredienti. È seguito il piatto preparato da Stefano Allegranza che ha preparato Uovo 62°, vellutata di castagne, crumble di parmigiano e porcini è stata poi la volta dei tortelloni gamberi e branzino su bisque e spuma di zucchine di William Vicini; il menù è proseguito con la portata dello chef stellato Giorgio Bartolucci che ha proposto Ramen all’ossolana poi è stato servito il piatto filetto di cervo arrosto con issopo, atriaux con genepy e tortino di zucca alle spezie di montagna” preparato dallo chef stellato Franck Reynaud.

L’aperitivo di benvenuto si è tenuto nel giardino ed è stato curato da Massimo Sartoretti, Francesco Catapano, Massimo Coniglio. I dolci sono stati preparati da Fabio Tisti che ha proposto la “Mela nell’orto” e la piccola pasticceria .

Ogni piatto è stato abbinato ad un vino diverso proposto dall’associazione Sommelier di Verbania mentre in tavola hanno servito i ragazzi delle scuole alberghiere seguiti dal maître Valerio Beltrami.

Il sindaco Lucio Pizzi, presente con l’assessore alla Cultura Daniele Folino e con diversi componenti della giunta e consiglieri, al termine della serata ha parlato del successo di Domosofia e ha ringraziato Paolo Zanghieri presidente di Domobianca 365 per aver supportato il Comune nell’organizzazione dell’evento; ringraziamenti da parte del primo cittadino anche al presidente della Fondazione Paola Angela Ruminelli, Antonio Pagani, che ha offerto un contributo per la realizzazione di Domosofia, agli chef stellati, al rettore del Sacro Monte Calvario, Michele Botto, per aver concesso la sala per la cena, al Maitre Beltrami. Il primo cittadino ha inoltre premiato con una targa gli organizzatori dei recenti campionati mondiali di skyrunnig in Ossola: Ivan Svilpo e Alessandro Bragoni.