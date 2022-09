Macugnaga: festeggiamenti per la celebrazione del 150° dalla prima ascensione alle vette più elevate del Monte Rosa

Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre, Macugnaga ospiterà il festival per la celebrazione del 150esimo anniversario dalla prima scalata della parete Est del Monte Rosa. La data storica è quella del 22 luglio 1872, quando alcuni scalatori di fama mondiale si spinsero fino alla vetta più alta, la punta Dufour che con i suoi 4.634 metri di elevazione sul livello del mare, si distingue non solo per l’altezza (la più alta delle Alpi svizzere e la terza di tutte le Alpi) ma anche per la sua morfologia, in quanto si tratta dell’unica vetta di tipologia himalayana nell’intera catena.

Nel corso delle due giornate di celebrazioni, verranno commemorate le imprese dei tre coraggiosi scalatori britannici Charles Taylor, William Martin, Richard Pandlebury e delle loro tre guide Giovanni Orberto, Ferdinand Imsend e Gabriel Spechtenhauser (rispettivamente di origini italiane, svizzere e austriache), perfetti conoscitori delle strutture montane e in grado di far fronte alle insidie che questi territori, all’epoca del tutto inesplorati, avrebbero potuto serbare. I 6 partirono proprio da Mucugnana, proseguendo lungo il canalone Marinelli, nonostante la via ordinaria sia attualmente ritenuta quella che si articola lungo il versante svizzero, partendo da Monte Rosa Hütte, sviluppandosi quasi interamente su ghiacciaio.

Le celebrazioni saranno anche dedicate a Beatrice Chiovenda, scalatrice di origine ossolana che, esattamente 50 anni dopo, il 28 agosto del 1922, ripetette la stessa impesa, diventando così la prima donna della storia ad aver completato il percorso fino alla vetta; un traguardo che assume ancor più importanza, se calato nel contesto storico di riferimento, in cui l’emancipazione femminile non aveva ancora mosso i suoi primi passi.

Il festival è stato pensato per regalare ai partecipanti la vista dei più suggestivi paesaggi sulla valle, nel corso dell’intera giornata: le celebrazioni avranno inizio alle 6 del mattino di sabato 3 settembre, con la salita verso Monte Toro tramite tragitto in funivia. Da qui, gli avventori avranno la possibilità di ammirare i colori dell’alba che fanno capolino tra i monti, rischiarando gradualmente le altezze, con dei suggestivi giochi di luci e ombre. Il percorso proseguirà successivamente verso Macugnana (precisamente, località Staffa), dove, in Piazza Municipio, le autorità si uniranno alle celebrazioni per l’apertura ufficiale del festival con il concerto mattutino.

Musica e convivialità saranno le parole chiave di questa giornata di festeggiamenti, che confluiranno nell’evento più atteso di tutti: la degustazione guidata della torta creata appositamente per quest’occasione da Iginio Massari - celebre maestro pasticciere, divenuto noto anche per la sua partecipazione al cooking show Masterchef – alle 16:30, sempre in Piazza Municipio. La prima giornata del festival si concluderà con un aperitivo, dove alcuni dj locali animeranno la serata sulle note delle hit del momento. Una celebrazione inclusiva, dunque, che mira ad attrarre sia gli amanti delle bellezze naturali che i fan della vita notturna.

Anche domenica 4 settembre, seconda giornata di festeggiamenti, si aprirà a ritmo di musica, con il concerto mattutino che avrà luogo all’alba in Piazza Mercato (frazione Pecetto di Mucugnana). I partecipanti avranno la possibilità di gustare un’ottima colazione a picnic, sulle note di una musica d’atmosfera, condividendo l’orgoglio locale di un anniversario dall’inestimabile valore storico.

