Premosello, l'opposizione: “Emendamento convenzione con Vogogna non discusso: mancava il numero legale”

“Nella giornata del 21 settembre si sarebbe dovuto discutere il nostro emendamento riferito alla convenzione tra il Comune di Premosello-Chiovenda e Vogogna con relativa approvazione del testo emendato. La maggioranza non aveva il numero legale per garantire lo svolgimento del Consiglio comunale.

Noi, come minoranza, avendo la sensazione che alcuni degli esponenti di maggioranza presenti non fossero disponibili ad accogliere favorevolmente le nostre proposte abbiamo deciso di non essere 'la stampella' di questa maggioranza che si dimostra arrogante, non collaborativa e superficiale.

Come potete immaginare ci saremmo trovati nella seguente situazione paradossale: la minoranza avrebbe permesso, con la propria presenza, il regolare svolgimento dei lavori consiliari vedendosi, probabilmente, bocciare le modifiche alla convenzione che noi riteniamo utili per parte dei nostri cittadini (genitori e famiglie degli alunni delle scuole medie). Oltre al danno la beffa!

Il servizio di distribuzione dei buoni, per noi, deve avvenire o presso la RISS, avvalendosi del personale retribuito presente alla reception , oppure presso gli uffici anagrafe/demografici che risulta avere due addetti. Informiamo che il Consiglio Comunale è stato convocato in seconda convocazione , per il giorno 29 settembre 2022 alle ore 9.00 del mattino”.

Così in un comunicato il capogruppo della Lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago Andrea Monti.