Enrico Borghi eletto al Senato dopo due mandati alla Camera

La sua riconferma era data fin da subito quasi per certa. E così è stato. Enrico Borghi, deputato uscente del Partito democratico e componente della segreteria nazionale del partito, da capolista nel proporzionale ha ottenuto un posto al Senato nel collegio Piemonte 2. Per l'ex sindaco di Vogogna si tratta del terzo mandato, questa volta a Palazzo Madama, dopo due come deputato alla Camera.

“Nei prossimi giorni ci riuniremo per analizzare i dati elettorali relativi al nostro territorio e ad approfondire la complessa fase nazionale che ha visto una vittoria netta della destra nel nostro Paese” il commento della segretaria provinciale del Pd Alice De Ambrogi.

“Nel frattempo è però arrivata l'ufficialità della rielezione di Enrico Borghi in Parlamento, in qualità di Senatore della Repubblica. Mi preme quindi fare i più sinceri complimenti ad Enrico, anche a nome della Federazione Pd del VCO, per la sua rielezione” sottolinea De Ambrogi.

“Una rielezione meritata per l'importante lavoro svolto in questi anni nel nostro territorio che, sono certa, continuerà con la grande competenza e capacità che lo hanno sempre contraddistinto anche nella prossima legislatura” conclude la segretaria provinciale.