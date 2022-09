Giorgia Meloni: "L'Italia ha scelto noi, governeremo per tutti"

Giorgia Meloni, intorno alle 2.30 del 26 settembre, è salita sul palco allestito all’hotel Parco dei Principi di Roma, sede del comitato elettorale di Fratelli d’Italia per celebrare la vittoria del suo partito e della sua coalizione. “Dagli italiani è arrivata un’indicazione chiara: un governo di centrodestra a guida Fdi”.

“E' da domani che noi dobbiamo dimostrare il nostro valore. È il tempo della responsabilità: se vogliamo fare parte della storia, dobbiamo capire la responsabilità che abbiamo nei confronti di decine di milioni di persone” ha proseguito la leader di Fratelli d'Italia che si è detta rammaricata per l’astensionismo, tracciando come sfida futura quella di far tornare i cittadini italiani a credere nelle istituzioni. “Ci sono troppi italiani che non si fidano delle istituzioni. Ci vuole piena dignità nel rapporto tra Stato e cittadini affinché esistano cittadini liberi, non sudditi” ha sottolineato Meloni

“Voglio ringraziare Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, la Lega, Forza Italia e Maurizio Lupi, tutta la coalizione. Nessuno si è risparmiato in questa campagna elettorale. Tutti quanto abbiamo dato il massimo per arrivare a to risultato” ha continuato la leader di Fratelli d'Italia.