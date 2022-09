Abbattuto il prefabbicato dell'ex ortopedia del San Biagio FOTO

E' stato smantellato il vecchio prefabbricato che ospitava il reparto di Ortopedia all'ospedale San Biagio.

La parte prefabbricata e il tetto contenevano lastre in amianto. Erano in sicurezza, ma l’Asl aveva deciso nei mesi scorsi di smaltirle entro fine anno. Nei lavori di abbattimento non sono state interessate le pareti in muratura e il basamento.

Al momento non è previsto nessun progetto di riqualificazione dello spazio da parte dell’Asl, anche perché tutto resta in sospeso in attesa delle determinazioni della Regione in merito al futuro dell'ospedale San Biagio.