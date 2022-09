Fondazione Cariplo insieme ad Elisa per promuovere il verde nelle nostre città

Ancora una volta Fondazione Cariplo scende in campo a favore dell'ambiente per contrastare il cambiamento climatico e lo fa attraverso la musica. La Fondazione, infatti, supporta con la messa a dimora di 500 alberi l'iniziativa Music For The Planet, voluta dall'artista Elisa Toffoli ed organizzata da Music Innovation Hub – Impresa Sociale, in partnership con AWorld, ASVIS-Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile e Unione Buddhista Italiana. L’intervento contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del progetto Europeo “Life Terra”, coordinato in Italia da Legambiente, che prevede la messa a dimora di oltre 9 milioni di alberi nelle città italiane entro il 2025 mentre l'obiettivo complessivo per tutta l'Europa è fissato a 500 milioni di alberi.

“Si possono adottare diversi modi e linguaggi per rispondere alle urgenze che ci vengono poste dai cambiamenti climatici: la musica, come altre forme d’arte, può aiutarci a comunicare e a esprimere la necessità di affrontarle subito, senza ormai inaccettabili rinvii, creando occasioni concrete per intraprendere collettivamente azioni di contrasto. Per questo Fondazione Cariplo sostiene l’iniziativa Music For The Planet, che coniuga efficacemente attività di forestazione urbana con una campagna di sensibilizzazione promossa da una grande artista come Elisa. Music For The Planet, inoltre, è coerente con il progetto il progetto “F2C – Fondazione Cariplo per il Clima”, con cui la stessa Fondazione sostiene dal 2019 sia interventi concreti di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici nei territori, sia azioni di sensibilizzazione tramite diverse espressioni artistiche e approfondimenti scientifici” commenta Elena Jachia, Direttrice Area Ambiente di Fondazione Cariplo.

In coerenza con le sue aree di intervento, il contributo della Fondazione, pari a 25 mila euro, sarà finalizzato agli interventi di verde urbano in Lombardia e nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

“L’impegno della filiera musicale per un Paese più sostenibile e rispettoso della natura è anche fatto di azioni concrete”. Sottolinea Elisa, impegnata da fine maggio in un tour nazionale che promuove la lotta contro il riscaldamento climatico. “Il progetto Music For The Planet con Legambiente, lanciato in occasione del Festival Heroes di Verona, mi sta accompagnando in tutte le tappe del Back to The Future Tour. L’intervento di Fondazione Cariplo è stata per noi una grande notizia, soprattutto in considerazione della rilevanza dell’Istituzione nel nostro Paese e del suo importante contributo alle cause ambientali, sociali e culturali dei territori”.