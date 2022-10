"Botteghe dei servizi": al via le domande per i contributi regionali

Contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo della montagna favorendo la rivitalizzazione dei borghi e il miglioramento della qualità di vita sia dei cittadini residenti, sia dei turisti, è l'obiettivo della Regione Piemonte, che ha proposto un bando per la concessione di contributi per lo sviluppo ed il mantenimento delle Botteghe dei servizi in aree montane, in Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Il via alle domande è oggi, venerdì 30 settembre, e gli interessati avranno tempo fino a martedì 15/11/2022 alle 12.

In particolare, il bando è rivolto a microimprese singole, iscritte al registro imprese della Camera di Commercio, e a cooperative di comunità, iscritte all'albo della Regione Piemonte, attive al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Il contributo massimo previsto per ogni singola domanda è di 50.000 euro, di cui 30.000 per investimenti e 20.000 per spese di gestione. Le botteghe dei servizi sono esercizi commerciali di prossimità per la vendita al dettaglio di beni alimentari e di prima necessità, in cui si integrano attività di informazione per la cittadinanza: in sostanza veri e propri "terminali" per la pubblica amministrazione sul territorio e nel contempo esercizi che svolgono altri servizi utili a migliorare la qualità di vita dei residenti.