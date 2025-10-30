Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. IoLavoro Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

133955 Fabbrica metalmeccanica di Omegna ricerca addetti/e all’assemblaggio e confezionamento. Si richiedono manualità, precisione e flessibilità. Inserimento con contratto a tempo determinato full time, 8.00-16.30. CCNL Artigiani Metalmeccanici 6° livello.

133954 Negozio di abbigliamento cerca 2 Addetti/e vendita part time per i punti vendita di Omegna e Verbania, richiesta esperienza pregressa e autonomia negli spostamenti. Contratto di circa 20 ore settimanali, orario spezzato 9.30/12.30- 15.30-19.30 lunedì chiuso.

133944 Impresa lapidea di Masera ricerca autista con patente C e CQC merci per trasporto materiale edile e attività di cantiere. Inserimento full time con contratto a tempo determinato e possibilità di stabilizzazione. Orari 7.00-15.00 da lunedì a venerdì.

133935 Agenzia di lavoro con sede a Visp (CH) cerca operaio per reti idriche, operaio specializzato nella posa e saldatura di tubazioni in plastica. Contratto a tempo determinato con possibile assunzione diretta dall’azienda cliente, richiesta urgente.

133901 Comprensorio sciistico località San Domenico di Varzo cerca personale addetto al noleggio di attrezzatura sciistica, contratto stagionale a partire da fine novembre 2025.

133900 Comprensorio sciistico località San Domenico di Varzo cerca macchinista e agente di pedana per impianto di risalita, contratto stagionale a partire da fine novembre 2025.

133851 Studio professionale di Verbania cerca una impiegato/a addetto/a all’elaborazione paghe e contributi da inserire nel proprio team. Preferibile esperienza pregressa nel ruolo, maturata presso studi professionali o aziende. Si offre un contratto a tempo indeterminato p. time 6 ore al giorno dalle 9:00-12:00/14:30-17:30, da lunedì al venerdì.

133823 Azienda di Calasca-Castiglione cerca carrozziere/meccatronico con esperienza per ampliamento organico, pat.B e qualifica professionale. Tempo determinato full time con possibile proroga e stabilizzazione.

133772 Azienda di Omegna cerca Geometra per gestione cantieri, coordinamento maestranze e contabilità. Richiesti diploma, esperienza minima di 2 anni, conoscenza di Office, Autocad e software di cantiere, patente B. Contratto full time a tempo indeterminato.

133689 Azienda lapidea di Montecrestese cerca addetto/a alla granigliatrice per lavorazione di pietre e graniti, con uso del muletto. Richiesta manualità, patente B, conoscenza dell’italiano e preferibile patentino muletto. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione stabile, orario full-time 8-17.

133701 Ditta con sedi su Torino, Como, Novara, Omegna, ricerca due elettricisti impiantisti per posa e montaggio di impianti fotovoltaici. Richiesta patente, conoscenza base disegno elettrico. Lavoro principalmente ad Omegna e provincia, ma è richiesta disponibilità a trasferte sulle altre sedi all’occorrenza. Contratto con possibile stabilizzazione

133688 Cooperativa cerca personale sanitario (infermieri e oss) per assistenza e cura ospiti residenziali anziani, si chiede autonomia negli spostamenti, disponibilità a turni diurni e notturni, 35 h settimanali, primo contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione.

133531 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 1 tecnico addetto/a al controllo qualità, si richiede Diploma, pacchetto Office, autonomia negli spostamenti, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.

133530 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 1 disegnatore addetto/a all’ufficio tecnico, si richiede Diploma, pacchetto Office, programmi Autocad, Inventor, Autodesk, autonomia negli spostamenti, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.

133529 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 2 carpentieri/montatori, preferibile esperienza pregressa, autonomia negli spostamenti, disponibilità a trasferte, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.

