Regione Piemonte, 3 milioni per gli allevatori suinicoli: Coldiretti esulta per il bando ottenuto

Grande risultato ottenuto da Coldiretti. La Regione ha infatti comunicato che verrà istituito un bando a sostegno del settore suinicolo che si aprirà nelle prossime settimane. Si tratta di un grande successo sindacale al fine di sostenere gli allevatori che negli ultimi anni hanno dovuto far fronte alle limitazioni dovute alla Peste Suina Africana che ha colpito diverse aziende del nostro territorio.

Il bando, destinato esclusivamente ad allevatori o associati del settore suinicolo, prevede una dotazione finanziaria di 3.000.000 di euro. Il contributo massimo per ogni azienda è di 200.000 euro, mentre la spesa minima prevista è di 25.000 euro per ciascuna domanda presentata.

L’intervento favorisce investimenti produttivi legati all’attività dell’allevamento suinicolo: ristrutturazione stalla, prevenzione Psa, miglioramento del benessere animale. Per poter partecipare al bando ogni azienda agricola dovrà dimostrare di soddisfare le disposizioni in materia di biosicurezza.

“Si tratta di un importante iniezione per il settore – commentano il Presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi e il Direttore Luciano Salvadori – Alcune aziende della nostra provincia stanno ancora facendo i conti con le limitazioni dovuti ad alcuni casi di Psa e comunque tutto il comparto è stato messo in ginocchio dal virus e dalle disposizioni avanzate per il suo contenimento. Per questo Coldiretti ha voluto fortemente ottenere questo sostegno da parte della Regione Piemonte che possa consentire alle aziende un cospicuo aiuto in termini di ammodernamento e di sicurezza”.