Vco defibrillatori Domodossola lancia il primo defibrillatore prodotto in italia

VCO Defibrillatori, con sede a Domodossola, è conosciuta in tutta Italia per aver introdotto i primi defibrillatori Made in Italy e per aver inaugurato il primo punto fisico nazionale dedicato alla vendita e manutenzione di defibrillatori, basato sul modello 4.0 di Progetti Medical. L’azienda offre un importante vantaggio competitivo grazie alla disponibilità immediata dei ricambi e alla riduzione dei costi di manutenzione.

Oggi rappresenta un punto di riferimento nella cardio-protezione per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, con personale altamente qualificato e servizi completi di consulenza, vendita e assistenza.

Contattando il numero 0324 203248 è possibile ricevere tutte le informazioni necessarie per l’acquisto o la manutenzione dei dispositivi.

Tra i clienti di VCO Defibrillatori figurano aziende come Altair Group, Ferrovia Vigezzina, TCM Group, Marini Group, Lorenzina Group, Carrefour, oltre a numerosi centri sportivi, la Croce Rossa, l’Anpas e più di cinquanta comuni italiani che hanno scelto di affidare all’azienda la manutenzione dei propri defibrillatori.