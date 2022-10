Sovraffollamento treni frontalieri, Panza (Lega): “Al lavoro per trovare soluzione in tempi rapidi"

“A seguito della difficile situazione dei frontalieri ossolani diretti in Svizzera, che è esplosa questa mattina con una protesta sfociata nell’occupazione dei binari della stazione di Domodossola, mi sono immediatamente confrontato con i dirigenti delle ferrovie svizzere BLS e di RFI per trovare una soluzione duratura e risolutiva del perdurante problema di sovraffollamento dei treni – dichiara l’europarlamentare ossolano della Lega Alessandro Panza- . Le soluzioni ci sono e non sono di così complessa attuazione, serve un impegno di tutti per riuscire a portarle a termine, sto lavorando per trovare una soluzione in tempi rapidi”.