Terminata la protesta dei frontalieri in stazione FOTO VIDEO

E' terminata poco dopo le 9 la protesta messa in atto dai frontalieri ossolani alla stazione domese.

La protesta era nata nelle passate ore per i soliti problemi di sovraffollamento, ma questa volta la capienza ridotta dei convogli delle Bls ha causato enormi disagi ai lavoratori che dovevano raggiungere il Vallese. Un treno soppresso, un altro sovraffollato, da qui la decisione die frontalieri di occupar ei binari.

Il treno delle 6 che da Domodossola doveva portare i frontalieri a Briga non è partito. Tutti i lavoratori si sono quindi saliti sul convoglio in partenza alle 7. Ma i vagoni non potevano contenere le centinaia di lavoratori. A quel punto la decisione di occupare i binari e non far partire il treno.

“La situazione è drammatica” ci dice un frontaliere in partenza per Briga. Il treno delle 0.54 è stato soppresso per un guasto a Iselle.

“Ci hanno detto che siamo in troppi – aggiunge il frontaliere -. C’è anche chi si è sentito male. La protesta è presto montata ed è arrivata anche la polizia che ha invitato i frontalieri a scendere dal treno. Ci è stato detto che con troppe persone a bordo il convoglio non sarebbe partito per Briga. Questa è la situazione che spesso viviamo noi frontalieri. E i nodi del trasporto Domodossola-Briga restano….”.

Successivamente le ferrovie svizzere hanno aggiunto un secondo e un terzo treno ma le proteste non sono certo diminuite.