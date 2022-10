Volley, domenica esordio in serie C per Studio Immobiliare Vco

Dopo cinque mesi di distanza dalla storica e bellissima promozione in Serie C ottenuta con la vittoria sul Mondovì, i ragazzi dello Studio Immobiliare Vco tornano tra le mura amiche del Palaraccagni per la prima giornata del campionato 2022/2023.

Domenica 9 ottobre infatti inizia la Serie C maschile. Domodossola è inserita nel girone B insieme ad altre undici squadre (Acqui Terme, Arona, Biella, Novara, Vercelli, Verbania, Ovada, Lasalliano Torino, San Paolo Torino, Chieri e Santhià). Un esordio tanto emozionante quanto difficile: in questa stagione infatti la squadra, guidata ancora una volta da Giovanni De Vito, dovrà essere brava a sfruttare le poche occasioni che le capiteranno fra le mani per provare ad ottenere il prima possibile la salvezza, che ovviamente è l’obiettivo al quale il sodalizio domese punta.

Cambia infatti la categoria giocata e di conseguenza il livello degli avversari e quindi anche gli obiettivi rispetto la passata stagione. Lo Studio Immobiliare Vco Domo è partito a fine agosto con gli allenamenti ed ha impostato il lavoro soprattutto sulla parte fisica. La squadra quindi è ancora lontana dalla condizione migliore; soprattutto manca dei meccanismi di gioco, ma il lavoro è stato impostato per arrivare al top della condizione fra qualche settimana.

L’unica uscita pre-season del gruppo è stata, domenica 2 ottobre, in quel di Verbania per il torneo in memoria di Bonfantini, storico presidente della società lacuale, fondata ormai 50 anni orsono. In quell’occasione Domo ha affrontato due compagini che saranno avversarie anche in regular season: l’Arona Volley e il Verbania appunto. In entrambi i matches Domo è uscito sconfitto per 3 a 0, ma l’appuntamento è comunque stato molto utile per iniziare a mettere qualche set sulle gambe degli atleti ossolani.

L’appuntamento quindi per tutti gli appassionati sportivi domesi è per domenica 9 ottobre, alle ore 18 al Palaraccagni. L’avversario sarà il Lasalliano Torino, squadra che secondo i pronostici dovrebbe lottare per un posto play-off. Quest’anno, come l’anno scorso, Domodossola dovrà costruire la salvezza a partire da un buon rendimento tra le mura amiche. Ed è per questo che ci vorrà tutta la spinta del pubblico ossolano.