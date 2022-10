Non solo zucche: tutto ciò che c'è da sapere per un Halloween spaventoso

C'è una particolare categoria di persone per cui tutto il mese di ottobre deve essere all'insegna del tetro e del lugubre... ma anche del cioccolato! Ovviamente stiamo parlando degli amanti di Halloween, festività tecnicamente legata alla notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, ma di cui in realtà si cominciano a vedere addobbi, simboli e anche costumi già da settimane prima.

Ormai le tradizioni che porta con sé sono note a tutti: le zucche intagliate, il “dolcetto o scherzetto”, i travestimenti spaventosi e, in generale, la tematica horror.

Infatti, ad Halloween quello che conta davvero è saper ricreare un'atmosfera che ispiri terrore, ma anche divertimento, che deriva dal sapere che in fondo è tutta finzione.

Ed ecco perché la chiave per una perfetta festa del 31 ottobre sono le decorazioni a tema, che si possono trovare in gran quantità nei negozi che hanno proprio tutto per le feste come Party Shop Italia, eCommerce specializzato in addobbi per qualunque evento.

Una tradizione lontana, ma ormai anche italiana

Halloween è una festa relativamente nuova nel panorama italiano, tanto che ha cominciato a diffondersi per lo più negli ultimi vent'anni. Certo, di tradizioni legate a Ognissanti o al Giorno dei Morti ne abbiamo tantissime anche noi, ma Halloween nella forma in cui viene festeggiato ora discende dalla tradizione britannica e, successivamente, nordamericana.

C'è da dire che in questi paesi i costumi di Halloween non sono strettamente legati al tema horror, ma sono più generici; qui in Italia invece si è preferito non trasformarla in una copia del Carnevale, ma fornirle un'identità precisa legata al terrore e al mistero, in cui i mostri più “tradizionali” (fantasmi, scheletri, streghe, ecc.) si mescolano ai protagonisti dei film horror più famosi, fino ad andare a toccare culture anche geograficamente molto lontane da noi, come il Dìa de los Muertos messicano.

Un po' per il suo arrivo recente, un po' per il tema della paura, Halloween è certamente molto amata dalle giovani generazioni: è una notte in cui anche ai bimbi è concesso di avvicinarsi all'horror (con tutte le limitazioni del caso, certo), cosa che li fa divertire, ma permette anche loro di affrontare la paura e sentirsi più “grandi”. Non guasta inoltre che parte integrante della tradizione sia andare in giro a ricevere dolcetti... e che il giorno dopo non ci sia mai scuola. La festa perfetta, insomma.

Code di rospo e ali di pipistrello... tutto l'occorrente per la festa perfetta

Per chi ad Halloween non vuole limitarsi a girare per locali oppure offrire caramelle ai bimbi del vicinato, i negozi di addobbi hanno tutto ciò che serve per organizzare feste spaventose! Si parte ovviamente dagli accessori per la tavola, per cui esiste ormai un'enorme varietà di scelta: meglio le tradizionali zucche, i fantasmini o i gatti neri?

Seguono i classici festoni e palloncini... anche se il vero must per il 31 ottobre sono le ragnatele finte, rigorosamente da addobbare con ragnetti di plastica (o veri, se riuscite a convincerli). E non dimenticate di scegliere musiche e giochi per la serata!

Se avete trascorso ogni istante libero a organizzare il party perfetto e non avete avuto tempo per pensare a un costume... nessun problema! Negli stessi negozi per feste ne troverete in vendita in abbondanza, per grandi e piccini, per ogni possibile spaventoso travestimento. Non solo, è anche fondamentale arricchirli con accessori, parrucche e, soprattutto, trucchi per sembrare lugubri, (non)morti o addirittura sanguinolenti. Infine, per gli amanti del dettaglio, il vero tocco di classe sono le lenti a contatto cosmetiche.

Ora ogni particolare è al suo posto... manca soltanto il cibo! Perché ricordate: va benissimo curare l'atmosfera, ma i vostri invitati desiderano anche mettere qualcosa sotto ai denti! Come dicevamo all'inizio: tetro, lugubre e cioccolatoso.