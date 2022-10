A Domo l'incontro di Intercultura

Il 25 ottobre alle 20.30 si terrà un incontro tra volontari ossolani di Intercultura e studenti nati tra il primo luglio 2005 e il 31 agosto 2008, interessati a periodi di studio all’estero in uno dei 56 Paesi di tutto il mondo partecipanti agli scambi. L'incontro si terrà nella sede Adacon in Vicolo Facini 6.

I volontari, durante la serata, intendono dare risposte alle domande delle famiglie nel permettere ai figli di affrontare bimestri, trimestri, semestri o l’intero anno scolastico 2023/24 all’estero o beneficiare dei soggiorni estivi sempre offerti come borse di studio dai comuni di Baceno, Crevoladossola e Formazza.

“Gli scambi di Intercultura ODV (associazione di volontariato senza scopo di lucro) – spiegano i volontari di Intercultura - vanno ben oltre l’apprendimento di una lingua straniera, tuttavia, ancor più dopo il triste periodo di pandemia, legittime sono le apprensioni dei genitori in merito al riconoscimento degli studi in Italia, le assicurazioni sulla salute dei figli” .

Nell'incontro verranno spiegate le modalità di accesso alle borse di studio messe a disposizione grazie alle donazioni di enti, fondazioni e aziende; si tratterà anche del reinserimento nelle scuole di provenienza.

I giovani possono iscriversi sul sito www.intercultura.it fino al 10 novembre I programmi di studio all’estero di Intercultura sono a concorso e sono rivolti prioritariamente a studenti nati tra il 1 luglio 2005 e il 31 agosto 2008, per partenze nel corso dell'estate 2023.

L'iscrizione non è vincolante, ma per richiedere una borsa di studio Intercultura occorre iscriversi entro il 10 novembre, perché subito dopo inizieranno le selezioni e sono invitati con le loro famiglie a questo. All'incontro cittadino del 25 ottobre icui sarà presente la nuova presidente Irene Vesci oltre agli addetti all’invio, ospitalità e alunni da poco rientrati in Italia.