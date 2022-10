La Lega Vco: ''Firmate per il nuovo San Biagio''

‘’Firma anche tu per investire 100 milioni nel nuovo San Biagio e dire no all’ospedale unico’’. Il manifesto è apparso oggi sulla pagina facebook della Lega Vco, rilanciato su whatsapp da Enrico Montani, ex parlamentare della Lega.

Dunque, nel Verbano Cusio Ossola, il partito di Salvini ha deciso per la ristrutturazione e l’ammodernamento del San Biagio e non per costruire l’ospedale nuovo alle porte di Domodossola o in qualche altro sito provinciale.

Una decisione, quella della raccolta firme (che parte già domani a Domodossola), che francamente prende in contropiede chi aspettava la decisione ufficiale della Regione, visto che da Torino, e lo stesso Alberto Preioni, responsabile del gruppo regionale, avevano annunciato una decisione entro metà settembre. A meno che in Regione abbiano già optato per il potenziamento del San Biagio e non lo abbiano ancora comunicato al territorio.

Insomma, dopo anni di chiacchiere e promesse sul nuovo ospedale, ecco la decisione, locale, del partito che in Regione sostiene Alberto Cirio, presidente tra l’altro è assai assente sull’argomento sanità nel Verbano Cusio Ossola.