Passaggio nel Vco per la quattordicesima tappa del Giro d'Italia 2023

Il Giro d'Italia torna nel Vco. La carovana rosa attraverserà la nostra Provincia sabato 20 maggio. Una tappa, la quattordicesima, che partirà da Sierre per raggiungere il traguardo nel varesotto, a Cassano Magnago.

Dopo la tredicesima tappa che avrà come traguardo Crans Montana, la carovana rosa partirà sabato mattina da Sierre, attraverserà il Passo del Sempione per poi scendere verso Domo, la bassa ossola, Fondotoce, Stresa, Arona e Castelletto, per poi sconfinare in Lombardia per l'arrivo a Cassano Magnago dopo 194 chilometri di gara.