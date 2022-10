Sit in davanti alla Prefettura per i lavoratori della Blu Service

La Blu Service ritiri i 39 licenziamenti e riapra il confronto. Questa, in sostanza, è la richiesta al prefetto, Michele Formiglio, della delegazione guidata da Michele Piffero (Cgil) e Massimo Guaschino (Cisl) oggi pomeriggio nella sede istituzionale di Villa Taranto, mentre all’esterno era in corso un sit in di protesta da parte dei lavoratori.

"Chiediamo chiarezza ed una trattativa seria" spiega Piffero prima dell’incontro con il prefetto. “Da mesi si rincorrevano le voci sui 39 licenziamenti. Solo nei giorni scorsi abbiamo saputo che, dopo il 31dicembre, la commessa all’azienda della Bialetti non verrà più rinnovata" continua Piffero.

"I lavoratori non sono stati informati di come la Blu Service intenda procedere, con quali criteri selezionerà gli esuberi da tagliare. Chiediamo al prefetto di aprire un tavolo di trattativa al quale l’azienda spieghi cosa intende fare e come intende procedere".