“Irresponsabile fermare i lavori della Iselle-Trasquera”

“Concordiamo con il Sindaco Geremia Magliocco che la ricerca di finanziamenti vada doverosamente continuata così come già prevista dalla precedente amministrazione, ad iniziare dal PNRR.

Utilizzare invece la ricerca di finanziamenti come pretesto per fermare l’opera, non attivando il lotto della strada già cantierabile che prevede l’importo per la realizzazione del ponte che avvicina di molto la percorribilità anche del tratto rimanente è tutt’altra cosa!

Quale opera pubblica è oggi realizzabile se non per lotti? Chi aspetta il finanziamento di tutti i lotti per iniziare sa benissimo che non arriverà mai a terminare il lavoro.

È già scontato che le tempistiche burocratiche autorizzative non sono in grado di dare risposte coerenti alle attese dei cittadini ma in questo caso sono già state risolte dalla precedente amministrazione! Ci si chiede perché la nuova amministrazione anziché mantenere la promessa fatta agli elettori 'ben conoscendone il percorso necessario' ora cambi strada.





Si pensi l’ importanza che avrebbe l’anello Iselle-Trasquera-Gebbo-Varzo anche solo per la garanzia di una temporanea percorrenza a senso unico in casi di necessità. Dobbiamo credere che l’impegno elettorale sia stato assunto per contrastare la lista antagonista Stella Alpina, già sapendo di non volerlo portare a termine?

Se aumentano i costi si allunghi la tempistica della realizzazione ma sospendere la prosecuzione del lavoro pubblico più importante non solo per Trasquera ma anche per l’economia e lo sviluppo turistico dell’intera Valle Divedro sarebbe davvero irresponsabile”.

Così in una nota stampa i consiglieri di minoranza di Trasquera Caterina Galdi, Carlo Del Pedro e Arturo Lincio.