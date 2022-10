Preioni: “Altri 3,4 milioni al Vco per il rilancio del territorio da parte della Regione a maggioranza Lega”

3,4 milioni per otto interventi finalizzati al rilancio del territorio sono stati destinati dall’amministrazione regionale a maggioranza Lega a favore del Vco, per un totale di 34 milioni in tutto il Piemonte. Sono fondi statali derivanti dalla legge 145 giunti a seguito manifestazione di interesse da parte della regione.

I Comuni interessati, tutti sotto i 35mila abitanti, potranno così metter mano a opere che vanno dalla riqualificazione urbana dei centri storici a quella degli immobili di pregio, dalla messa in sicurezza degli edifici scolastici alle bonifiche ambientali dei siti inquinati. E ancora: interventi per mitigare il rischio idrogeologico su strade, ponti, viadotti e molto altro. Tutto quell’insieme di infrastrutture utili al buon funzionamento delle comunità locali.

Per quanto riguarda il Vco, interventi a Gurro (riqualificazione e messa in sicurezza di via ai Monti), Loreglia (riqualificazione urbana del parco giochi e della sala polifunzionale), Massiola (messa in sicurezza delle strade cittadine), Oggebbio (riqualificazione delle aree a lago “La Rotonda”), Verbania (manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed efficientamento energetico della scuola elementare Tozzi di Suna), Domodossola (messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna ed elementare di Calice Quartero), Montescheno (sostituzione caldaia a cippato e a metano della scuola elementare), Borgomezzavalle (messa in sicurezza di strade e ponti e di attraversamento del torrente Ovesca, in località Ruginetta).

“Vicini ai territori, e in particolare ai nostri comuni più piccoli, con un piano di investimenti che contribuisce in maniera determinante al loro rilancio e affermazione, dopo gli anni bui caratterizzati dalla gestione del centrosinistra. Una pioggia di fatti concreti e di soldi per dare solidità alle aree decentrate”. Così il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni, che ringrazia la giunta e l’assessore alle Opere pubbliche Marco Gabusi. Negli ultimi giorni, sempre da parte dell’amministrazione regionale, sono stati stanziati oltre un milione al Vco per 11 opere post alluvione 2020 nei centri danneggiati e quasi 145mila euro per 5 interventi di messa in sicurezza in altrettanti Comuni.