Colite: sintomi, dieta e altri rimedi

Con il concetto di colite, in campo medico, ci si riferisce a uno stato infiammatorio del colon, e in particolare del secondo tratto dell’intestino crasso. Cerchiamo di capirne di più su questo disturbo, come si manifesta e quali sono i principali trattamenti medici per la sua cura.

Cause e sintomi tipici della colite

La cause di questo disturbo sono molto varie, anche se le principali possono essere così riassunte:

infezioni

malattie infiammatorie intestinali (IBD – inflammatory bowel disease), come ad esempio il morbo di Crohn o la "retto-colite ulcerosa"

colite ischemica

reazioni allergiche

Le stesse cause, a sua volta, possono essere differenziate in "acute" e "croniche".

Viene chiamata acuta una forma di colite che si sviluppa velocemente, nel giro di poche ore o di qualche giorno. Il tipico esempio di colite acuta è quella provocata da infezioni improvvise.

Con il concetto di colite cronica, invece, ci si riferisce più comunemente a una forma di infiammazione del colon che si sviluppa lentamente e in modo più subdolo, nell’arco di diverse settimane o mesi. Tra le forme di coliti croniche più importanti figurano quella del colon irritabile e le malattie infiammatorie intestinali. A sua volta, questo disturbo, può essere ulteriormente distinto in base al fatto che l’infiammazione si sia diffusa in tutto il colon o, viceversa, sia limitata soltanto ad alcuni segmenti. Le coliti infettive, ad esempio, generalmente interessano tutto il colon nella sua interezza, mentre nella malattia di Chron si manifesta soltanto in determinati tratti dello stesso.

Sintomi tipici

I sintomi della colite interessano il sistema gastro-intestinale dell’organismo. In quasi tutte le forme di colite sono presenti le seguenti manifestazioni cliniche:

diarrea o, viceversa, stipsi

crampi addominali

fastidi, gonfiore o crampi addominali

flatulenza

muco o sangue nelle feci

In base alla patologia che ha scatenato il disturbo, inoltre, possono presentarsi anche i seguenti sintomi:

febbre

mal di testa

senso di malessere generale

astenia

debolezza e spossatezza

vertigini

diminuzione drastica della produzione di urina

alito cattivo

sensazione di bruciore in bocca o in gola

nausea e vomito

senso di sazietà precoce e inappetenza

dolori all’ano e flatulenza

dolori muscolari e tendinei

muco e/o sangue nelle feci

Cura e trattamento della colite

Il trattamento per la cura della colite può essere di due tipologie, in base alla singola situazione del paziente:

farmacologico

chirurgico

Per il trattamento farmacologico, i medici consigliano in genere la somministrazione di farmaci antibiotici, antimicotici e antinfiammatori (gli antibiotici e gli antimicotici vengono consigliati nel caso in cui la colite sia provocata da una causa batterica o micotica). I farmaci antinfiammatori, in particolare, vengono prescritti per ridurre l'infiammazione e il dolore, in quanto capaci di darne sollievo. Se il paziente soffre di malattie infiammatorie croniche intestinali, viene invece consigliata l'assunzione di immunosoppressori e farmaci biologici. Prima di dare la terapia adeguata, il medico provvederà a valutare con certezza quali sono le cause sottostanti al disturbo. In alcuni casi le terapie devono essere assunte per lunghi periodi e talvolta persino per tutta la vita, senza alcuna interruzione (questo è quello che avviene, ad esempio, nel caso di malattie infiammatorie intestinali croniche, in cui potrebbe essere necessario anche l'intervento chirurgico).

Il trattamento chirurgico

Il trattamento chirurgico, solitamente, viene consigliato nei casi più gravi, ovvero quando sono presenti delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino (ad esempio la rettocolite ulcerosa, in cui la panproctocolectomia totale è risolutiva del disturbo nella stragrande maggioranza dei casi).

Il regime alimentare adatto alla colite

Nel trattamento della colite è molto importante seguire una corretta dieta alimentare, capace di limitare l’insorgenza dei sintomi legati al disturbo. Questo perché, generalmente, le cattive abitudini alimentari rappresentano la principale causa di insorgenza del disturbo. Per ridurre i fastidi associati alla colite è consigliabile adottare un regime alimentare semplice, che includa cibi leggeri preparati con metodi di cottura blandi e privi di qualsiasi molecola irritante per la mucosa (i fritti, come si può facilmente immaginare, sono totalmente banditi). È vivamente consigliato di escludere i seguenti metodi di cottura:

- cotture molto prolungate, in padella o in forno

- cottura alla brace o alla piastra

- cottura "violenta" in padella

- alimenti crudi, sia di carne che di pesce

L’alimentazione consigliata invece è la seguente:



- bollitura e cottura al vapore degli ortaggi e del pesce

- cottura in padella leggera e progressiva, effettuata a freddo (nel senso comincia con la padella fredda)

- cottura al microonde

Chi soffre di colite deve assolutamente evitare i seguenti cibi:

- bevande acide, gassate, alcoliche e caffè

- salse e spezie (ad esempio peperoncino, pepe nero, rosa o rosso, paprica, curry)

- latte e latticini (in quanto fonte di lattosio questi possono risultare molto irritanti per l’intestino crasso)

- legumi cotti con buccia

- frutta secca

- prodotti preparati industrialmente, con zuccheri artificiali (ad esempio saccarina, sorbitolo, aspartame)

- cioccolata (sia al latte che fondente) o prodotti che la contengono

- grassi saturi e grassi idrogenati

I seguenti cibi, viceversa, sono molto consigliati:



- ortaggi, sia crudi che cotti, ma preferibilmente privi di semi

- frutta cruda e cotta, sempre priva di semi

- legumi passati, da consumare in dosi molto ridotte

- carne magra (ad esempio pollo o tacchino)

- pesce magro

- olio EVO

- uova alla coque (da consumare limitatamente)

- parmigiano reggiano e formaggio grana padano (da consumare molto limitatamente)

Nella dieta per la colite, infine, potrebbe essere utile inserire nelle proprie abitudini alimentari i seguenti prodotti:

- decotti preparati con foglie di mirtillo

frutti del mirtillo



- decotti di malva, di finocchi e di altea



- acqua di argilla o argilla da disciogliere nell’acqua

È poi consigliabile assumere un apporto adeguato di fibra alimentare, di circa 30 grammi al giorno. Se la diagnosi sulla colite è ancora incerta è consigliabile seguire una dieta "elementare", contenente cioè pochi cibi anallergici (ad esempio mele, carne di vitello e pesce azzurro). Altri alimenti possono essere introdotti valutando gradualmente la risposta dell’intestino al tipo di alimentazione.